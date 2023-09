Ein Erfahrungsraum im O-Ton

Einsamkeit: mitten in einem Raum beim Radiohören; in einem Auto, das auf einer Autobahnraststätte hält; beim flüchtigen Auftauchen eines Gesichts; tief in gefrorenen Löchern; entlang den grünen Alleen eines Waldes, wo in der Ferne ab und zu Silhouetten vorbeiziehen; während langen Fußmärschen, bei denen man zwangsläufig mit sich selbst spricht und laut Dinge wiederkäut, ohne dass irgendwer dabei zuhört; in allen Cafés, wo Blicke einander ausweichen; von jenen Armen umschlungen, die nur noch nach der Leere greifen; in der unergründlichen Schwärze des Weltalls; auf der Decke einer dunklen Wohnung, wenn das gelbe Licht eines Autoscheinwerfers vorbeihuscht; im hilflosen Blick eines Kindes am Rand eines Pausenhofs ...