Wohnalternativen 60+

Wohnen in einer Wahlfamilie, gemeinsam alt werden mit Freunden, das wünscht sich mittlerweile jeder Dritte in der Generation der jungen Alten. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegt manche Tücke.

Mit wem will man überhaupt zusammenleben? Was darf das Ganze kosten? Wie kommt man an ein geeignetes, das heißt altersgerechtes Wohnobjekt? Langer Atem ist erforderlich, will man sein Wunschbild von einer vitalen Hausgemeinschaft realisieren.