Hörspiel: Ein anderer Blick auf Demenz

"Du träumst wohl von den Hutschwalben!" Nach einem Unfall holt die Tochter die alleinlebende Gunda nach Berlin. Gunda hat Schwalben im Hirn. Sie erlebt fantastische Dinge. Vergangenheit reißt auf, führt Gunda an Abgründe, in Gefahren, aber auch in ungeahnte, spannende Gefilde: ihre Schwalben machen die Gegenwart groß, witzig, poetisch und trostvoll. Auch für die Tochter setzt sich etwas in Gang. Im Spannungsfeld zwischen Mutter und Tochter entwickelt die wachsende Demenz ihr ganz eigenes Drama.