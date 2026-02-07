Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste benannte „Lamyas Buch der Scharlatane" zum Hörspiel des Monats Januar 2026.

Die Begründung der Jury:

Wir prämieren das Hörspiel „Buch der Scharlatane“ als Hörspiel des Monats Januar 2026. Uns überzeugte das Manuskript und seine Umsetzung. Es vereint einen tollen Soundtrack, eine ausgefeilte Dramaturgie und Regie, eine überzeugende schauspielerische Leistung und steckt voller Überraschungen.

Das „Buch der Scharlatane“ erzählt davon, wie es ist, zwischen zwei Welten aufzuwachsen, in Deutschland geboren oder groß geworden, aber in einer anderen Kultur verwurzelt zu sein. Es verbindet gekonnt Mystik mit Politik, Geschichte mit Gegenwart, Trauer mit Hoffnung. In einer leichten und zugleich präzisen Sprache verbindet es nordafrikanische Legenden, popkulturelle und urbane Realität zu einer modernen Heldinnengeschichte über Selbstermächtigung, Sisterhood und Identität.

Besonders erwähnenswert ist der Umgang mit Mehrsprachigkeit und deren Einbettung in die Erzählung. So werden kurze Passagen der Inszenierung in Tamazight und Arabisch gesprochen. Nicht alles wird akribisch übersetzt, sondern eher im Nebensatz oder in den folgenden Dialogen in die Erzählung eingebaut und bleibt so ganz selbstverständlich, so wie im Leben der Protagonistinnen auch, Teil des Alltags und Verständniskosmos. Das macht alles sehr authentisch.

„Das Buch der Scharlatane“ öffnet eine reiche Welt, die voll ist von Erzählungen aus einer anderen Zeit und gleichzeitig spannend ins Heute reicht. Das alles unterstützt von einem fast filmischen Soundtrack, der nordmarrokanische Musik mit aktuellem Deutschrap verbindet und sich den Raum nimmt, den Musik haben kann.

Die Jury und der gastgebende Sender 2026

Olga Grjasnowa, Schriftstellerin

Masha Qrella, Musikerin

Gastgebender Sender: Deutschlandradio