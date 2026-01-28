Hörspiel: Wahrnehmungen im Lebensraum Altenheim

Fünf Flure, eine Stunde
Hörspiel in einem Take
Von Luise Voigt
Regie: die Autorin
Mit: Lisa Charlotte Friederich, Philippe Ledun, Nele Niemeyer, Pirmin Sedlmeir, Anna Sonnenschein
Musik und Geräuscheffekte: Milena Kipfmüller und Klaus Janek
Ton: Thomas Rombach
Produktion: HR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 53'35
Eine Wiederholung vom 29.01.2020
Luise Voigt, geboren 1985, ist Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Nationaltheater Weimar oder Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele. 2005 Weimarer Hörspielpreis für ihr Erstlingswerk „Weltall-Erde-Mensch“. 2009 Stipendiatin an der Akademie der Künste Berlin in der Sektion Film- und Medienkunst. Für Deutschlandfunk Kultur: „Heterotopia“ (2018). 2020 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel für „Die Jahre“ von Annie Ernaux (HR/Audioverlag 2018). „Fünf Flure, eine Stunde“ war 2021 nominiert für den 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden.