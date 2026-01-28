Hörspiel: Wahrnehmungen im Lebensraum Altenheim

Fünf Flure, eine Stunde

56:04 Minuten
Von Luise Voigt
• O-Ton-Experiment • Eine Stunde lang begleiten die Mikrofone fünf Pflegekräfte im Altenheim. Pflegende und Gepflegte stehen unter andersartigem Zeitdruck: Die einen müssen effizient sein, die anderen befinden sich in ihrer letzten Lebensphase.
Die Kontakte zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen im Altenheim sind streng genormt, unfreiwillig und unabwendbar. In vermeintlich banalen Gesprächen über das Wetter, den gewünschten Brotbelag und das Befinden kommt immer wieder die Begrenzung der Zeit zum Vorschein: ihr stetiges Voranschreiten, das keinen Ausweg erlaubt.
Das Hörspiel ist auch ein Wahrnehmungsspiel: Die O-Töne von fünf Pflegekräften, zeitgleich aufgenommen, wurden durch Schauspielerinnen und Schauspieler nachgesprochen und zusammen mit Geräuschen und Musik in nur einem Take montiert. Die Produktionsweise verlangte den Agierenden ab, was die reale Situation bestimmt: sich in begrenzter Zeit aufeinander einzulassen.

Fünf Flure, eine Stunde
Hörspiel in einem Take
Von Luise Voigt
Regie: die Autorin
Mit: Lisa Charlotte Friederich, Philippe Ledun, Nele Niemeyer, Pirmin Sedlmeir, Anna Sonnenschein
Musik und Geräuscheffekte: Milena Kipfmüller und Klaus Janek
Ton: Thomas Rombach
Produktion: HR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 53'35
Eine Wiederholung vom 29.01.2020

Luise Voigt, geboren 1985, ist Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Nationaltheater Weimar oder Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele. 2005 Weimarer Hörspielpreis für ihr Erstlingswerk „Weltall-Erde-Mensch“. 2009 Stipendiatin an der Akademie der Künste Berlin in der Sektion Film- und Medienkunst. Für Deutschlandfunk Kultur: „Heterotopia“ (2018). 2020 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel für „Die Jahre“ von Annie Ernaux (HR/Audioverlag 2018). „Fünf Flure, eine Stunde“ war 2021 nominiert für den 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden.

