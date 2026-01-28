Hörspiel: Wahrnehmungen im Lebensraum Altenheim

Luise Voigt, geboren 1985, ist Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Nationaltheater Weimar oder Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele. 2005 Weimarer Hörspielpreis für ihr Erstlingswerk „Weltall-Erde-Mensch“. 2009 Stipendiatin an der Akademie der Künste Berlin in der Sektion Film- und Medienkunst. Für Deutschlandfunk Kultur: „Heterotopia“ (2018). 2020 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel für „Die Jahre“ von Annie Ernaux (HR/Audioverlag 2018). „Fünf Flure, eine Stunde“ war 2021 nominiert für den 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden.