Nach dem Roman von Lutz Seiler

Wenn das Leben zerbricht, bleibt manchmal nur die Flucht. Edgar Bendler flieht vor seiner Trauer auf die Insel Hiddensee – an den „freisten Fleck der DDR“. In der Kneipe „Zum Klausner“ begegnet er Alexander Krusowitsch, genannt Kruso: einem Mann mit einer geheimnisvollen Mission. Kruso sammelt die „Schiffbrüchigen des Lebens“, jene, die alles hinter sich lassen wollen. Zwischen den beiden Männern entsteht eine zärtliche, gefährliche Freundschaft. Doch der Herbst 1989 bringt Veränderungen, die selbst Krusos Insel-Utopie nicht überstehen wird.