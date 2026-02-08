Nach dem Roman von Lutz Seiler

Kruso

89:59 Minuten
Weg zum Meer am Südstrand auf der Insel Hiddensee, Rügen, Mecklenburg-Vorpommern.
Gestrandet auf Hiddensee, jener Insel, die vermeintlich außerhalb der Zeit liegt © picture alliance / CHROMORANGE / Karl Heinz Spremberg
Von Lutz Seiler |
• Coming-of-Age • Edgar flieht nach Hiddensee und begegnet dem rätselhaften Kruso, der „Schiffbrüchige des Lebens“ aufsammelt. Eine gefährliche Freundschaft beginnt – bis der Herbst 1989 alles verändert. Nach Lutz Seilers preisgekröntem Roman.
Wenn das Leben zerbricht, bleibt manchmal nur die Flucht. Edgar Bendler flieht vor seiner Trauer auf die Insel Hiddensee – an den „freisten Fleck der DDR“. In der Kneipe „Zum Klausner“ begegnet er Alexander Krusowitsch, genannt Kruso: einem Mann mit einer geheimnisvollen Mission. Kruso sammelt die „Schiffbrüchigen des Lebens“, jene, die alles hinter sich lassen wollen. Zwischen den beiden Männern entsteht eine zärtliche, gefährliche Freundschaft. Doch der Herbst 1989 bringt Veränderungen, die selbst Krusos Insel-Utopie nicht überstehen wird.
Ein poetisches Requiem auf die Wendezeit – nach dem preisgekrönten Roman des Georg-Büchner-Preisträgers Lutz Seiler.
Hörspiel: "KRUSO", Produktion Deutschlandradio Kultur/MDR 2015Abgebildet: Jens Harzer, Ulrich Gerhardt (v.lks.).
Jens Harzer und Ulrich Gerhardt (v.lks.).© Deutschlandradio / René Fietzek
Nach dem Roman von Lutz Seiler
Bearbeitung und Regie: Ulrich Gerhardt
Mit: Jens Harzer
Komposition: Daniel Dickmeis
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Gunda Herke
Deutschlandradio Kultur/MDR 2015
Länge: 88'30
Eine Wiederholung vom 24.05.2015

Lutz Seiler, geboren 1963 in Gera, Schriftsteller, bekannt durch die Romane „Kruso“ und „Stern 111“. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, 2023 den Georg-Büchner-Preis.

