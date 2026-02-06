Klangkunst von Felix Kubin: Lyrik aus Los Angeles

FLOW. Beyond Baroque and Words

55:50 Minuten
Bild einer Straße in Los Angeles mit einem Straßenschild "Los Angeles LEFT 3 LANES".
Selbst Straßenschilder lassen sich lyrisch lesen © Gabriele Maltinti / Getty Images
Von Felix Kubin |
Audio herunterladen
Im Jahr 2022 erforschte der Musiker und Hörspielmacher Felix Kubin die Szene von Spoken Word und Poetry Slams in Los Angeles. Entstanden ist eine Collage aus einzigartigen Klängen und Geschichten.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Im Rahmen einer Künstlerresidenz in der Villa Aurora besuchte Felix Kubin zahlreiche Dichterinnen und Schriftsteller in L.A. und nahm ihre Stimmen auf. Aus diesen Interviews, Improvisationen und zufälligen Audio-Schnappschüssen hat Kubin eine mäandernde Collage mit Gedichten, Erzählungen und Klängen geschaffen, die genauso verästelt und vielfältig ist wie Los Angeles selbst. Von Lesungen im berühmten literarischen Kunstzentrum „Beyond Baroque“ über das Gezwitscher der Kolibris bis hin zu dem Rotorengeräusch der Hubschrauber, die Tag und Nacht über den Hügeln von Pacific Palisades kreisen.

FLOW. Beyond Baroque and Words
Von Felix Kubin
Mit: Anne McGuire, Mariano Zaro, Pat O'Neill, Conney D Williams, Tongo Eisen-Martin, Lynne Thompson, Homer Flynn, Iván Salinas, 99 Hooker, Duke Haney, Andrew Maxwell, Shonda Buchanan, Felix Kubin
Musik: Flavio Virzi (Gitarre), Sonja Horlacher (Flöte), Felix Raeithel (Synthesizer)
Komposition und Realisation: Felix Kubin
BR/Deutschlandfunk 2025
Länge: 54'37

Felix Kubin, geboren 1969 in Hamburg, ist Komponist, Hörspielmacher und Labelbetreiber. Er bewegt sich zwischen Clubs und Konzertsälen, experimentiert mit der Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur und arbeitet an der Verschiebung von Kontexten und Erwartungen.

Empfehlungen
Zur Startseite