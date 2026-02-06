Klangkunst von Felix Kubin: Lyrik aus Los Angeles

Im Rahmen einer Künstlerresidenz in der Villa Aurora besuchte Felix Kubin zahlreiche Dichterinnen und Schriftsteller in L.A. und nahm ihre Stimmen auf. Aus diesen Interviews, Improvisationen und zufälligen Audio-Schnappschüssen hat Kubin eine mäandernde Collage mit Gedichten, Erzählungen und Klängen geschaffen, die genauso verästelt und vielfältig ist wie Los Angeles selbst. Von Lesungen im berühmten literarischen Kunstzentrum „Beyond Baroque“ über das Gezwitscher der Kolibris bis hin zu dem Rotorengeräusch der Hubschrauber, die Tag und Nacht über den Hügeln von Pacific Palisades kreisen.