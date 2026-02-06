FLOW. Beyond Baroque and Words
Von Felix Kubin
Mit: Anne McGuire, Mariano Zaro, Pat O'Neill, Conney D Williams, Tongo Eisen-Martin, Lynne Thompson, Homer Flynn, Iván Salinas, 99 Hooker, Duke Haney, Andrew Maxwell, Shonda Buchanan, Felix Kubin
Musik: Flavio Virzi (Gitarre), Sonja Horlacher (Flöte), Felix Raeithel (Synthesizer)
Komposition und Realisation: Felix Kubin
BR/Deutschlandfunk 2025
Länge: 54'37
Klangkunst von Felix Kubin: Lyrik aus Los Angeles
Selbst Straßenschilder lassen sich lyrisch lesen © Gabriele Maltinti / Getty Images
FLOW. Beyond Baroque and Words
55:50 Minuten
Im Jahr 2022 erforschte der Musiker und Hörspielmacher Felix Kubin die Szene von Spoken Word und Poetry Slams in Los Angeles. Entstanden ist eine Collage aus einzigartigen Klängen und Geschichten.
Im Rahmen einer Künstlerresidenz in der Villa Aurora besuchte Felix Kubin zahlreiche Dichterinnen und Schriftsteller in L.A. und nahm ihre Stimmen auf. Aus diesen Interviews, Improvisationen und zufälligen Audio-Schnappschüssen hat Kubin eine mäandernde Collage mit Gedichten, Erzählungen und Klängen geschaffen, die genauso verästelt und vielfältig ist wie Los Angeles selbst. Von Lesungen im berühmten literarischen Kunstzentrum „Beyond Baroque“ über das Gezwitscher der Kolibris bis hin zu dem Rotorengeräusch der Hubschrauber, die Tag und Nacht über den Hügeln von Pacific Palisades kreisen.
FLOW. Beyond Baroque and Words
Felix Kubin, geboren 1969 in Hamburg, ist Komponist, Hörspielmacher und Labelbetreiber. Er bewegt sich zwischen Clubs und Konzertsälen, experimentiert mit der Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur und arbeitet an der Verschiebung von Kontexten und Erwartungen.