Alpha
Von Lars Werner
Regie: Janine Lüttmann
Mit: Elisa Schlott, Meriam Abbas, Anjorka Strechel, Martin Brambach, Sascha Geršak, Joseph Bundschuh, Nele Rosetz, Steffen „Shorty“ Scheumann, Charlotte Müller, Jeremy Mockridge, Thomas Arnold, Oscar Hoppe, Yanina Ceron, Jan Uplegger und Manuel Harder
Komposition: Andreas Bick
Ton und Technik: Sabine Kaufmann, Thomas Monnerjahn, Kai Schliekelmann und Philipp Adelmann
Regieassistenz: Esther Schelander, Jonas Kühlberg
Dramaturgie: Julia Gabel, Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2022
Länge: 54‘30
Eine Wiederholung vom 28.11.2022
Rechte Chatgruppen bei der Polizei
Lars Werner, 1988 in Dresden geboren, ist Autor und Künstler. Er erhielt 2018 den Kleist-Förderpreis für sein dramatisches Werk „Weißer Raum“. Seine Stücke wurden u.a. am Deutschen Theater Berlin gezeigt. 2025 wurde sein Kurzhörspiel „Das Ende des Westens“ (RBB) gesendet.