"Alpha"

Rechte Chatgruppen bei der Polizei

55:31 Minuten
Ein junger Mann von hinten mit einem weißen Hoodie mit über den Kopf gezogener Kapuze
Der Incel Markus Stahmer soll zusammen mit Kommissar Zeitke einen Anschlag geplant haben © EyeEm / Khurshid Dustmurodov
Von Lars Werner |
Audio herunterladen
Der ehemalige Polizist Hoffmann sitzt wegen Polizeigewalt im Gefängnis. Trotzdem hat er noch starken Einfluss auf seine frühere Kollegenschaft. Eine Polizistin versucht, die Gruppe zu infiltrieren. Fortsetzungshörspiel von „Mönche“.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastKriminalhörspiel

Podcast hören

PodcastKrimi Hörspiel

Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur

Die ganze Welt des Krimis in einem Podcast: Von Agatha Christie bis Donna Leon und Kommissar... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Kommissar Zeitke sitzt wegen des Verdachts einer Anschlagsplanung im Maßregelvollzug. Hoffmann, den Zeitke einst wegen Polizeigewalt belastete, zieht aus dem Gefängnis heraus Fäden und verbreitet rechte Propaganda. Markus, im Zeugenschutz, sucht Halt in toxischen Männlichkeitsidealen. Währenddessen riskiert die Polizistin Mara Lange alles, um Hoffmanns Netzwerke innerhalb der Polizei zu enttarnen.
Die Vorgeschichte von "Alpha": Mönche. Krimi-Hörspiel über Incel-Männer

Alpha
Von Lars Werner
Regie: Janine Lüttmann 
Mit: Elisa Schlott, Meriam Abbas, Anjorka Strechel, Martin Brambach, Sascha Geršak, Joseph Bundschuh, Nele Rosetz, Steffen „Shorty“ Scheumann, Charlotte Müller, Jeremy Mockridge, Thomas Arnold, Oscar Hoppe, Yanina Ceron, Jan Uplegger und Manuel Harder
Komposition: Andreas Bick
Ton und Technik: Sabine Kaufmann, Thomas Monnerjahn, Kai Schliekelmann und Philipp Adelmann
Regieassistenz: Esther Schelander, Jonas Kühlberg
Dramaturgie: Julia Gabel, Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2022
Länge: 54‘30
Eine Wiederholung vom 28.11.2022

Lars Werner, 1988 in Dresden geboren, ist Autor und Künstler. Er erhielt 2018 den Kleist-Förderpreis für sein dramatisches Werk „Weißer Raum“. Seine Stücke wurden u.a. am Deutschen Theater Berlin gezeigt. 2025 wurde sein Kurzhörspiel „Das Ende des Westens“ (RBB) gesendet. 

Die Vorgeschichte von "Alpha"
Zur Startseite