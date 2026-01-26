Ein Anschlag scheitert. Nun muss eine junge Anwältin ihren eigenen Bruder vor Gericht verteidigen. Ihm wird vorgeworfen, das Attentat im Auftrag der frauenfeindlichen Incel-Bewegung geplant zu haben. Doch ist er Täter oder selbst Opfer einer Intrige?

52:03 Minuten