Mönche
Von Lars Werner
Regie: Janine Lüttmann
Mit: Anjorka Strechel, Joseph Bundschuh, Martin Brambach, Elisa Schlott, Meriam Abbas, Steffen Scheumann, Nele Rosetz, Fabian Gerhardt, Sascha Geršak, Niklas Kohrt und Tilla Kratochwil
Komposition: Andreas Bick
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Kai Schliekelmann, Gunda Herke und Sabine Kaufmann
Regieassistenz: Assunta Alegiani
Deutschlandfunk Kultur 2021
Länge: 51‘58
Eine Wiederholung vom 21.11.2022
Wer ist Markus wirklich? Theresa will herausfinden, was dran ist an den Vorwürfen gegen ihren Bruder. © Syech Imam Al Kautsar / EyeEm
Im Netz der Incel-Männer
52:03 Minuten
Ein Anschlag scheitert. Nun muss eine junge Anwältin ihren eigenen Bruder vor Gericht verteidigen. Ihm wird vorgeworfen, das Attentat im Auftrag der frauenfeindlichen Incel-Bewegung geplant zu haben. Doch ist er Täter oder selbst Opfer einer Intrige?
Die Anwältin Theresa Stahmer muss ihren Bruder Markus vor Gericht verteidigen. Dabei loyal zu bleiben, fällt ihr nicht leicht. Markus behauptet, unschuldig zu sein, doch die Beweise sprechen gegen ihn: Er war im Besitz illegaler Waffen und hat Beiträge in frauenverachtenden Incel-Foren verfasst. Ein Psychogramm über Misstrauen, Gewaltfantasien und die Macht von Online-Communities.
Lars Werner, 1988 in Dresden geboren, ist Autor und Künstler. Seine Bühnenwerke wurden u. a. am Deutschen Theater Berlin aufgeführt. 2025 wurde sein Kurzhörspiel „Das Ende des Westens“ (RBB) gesendet.