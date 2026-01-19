Die Anwältin Theresa Stahmer muss ihren Bruder Markus vor Gericht verteidigen. Dabei loyal zu bleiben, fällt ihr nicht leicht. Markus behauptet, unschuldig zu sein, doch die Beweise sprechen gegen ihn: Er war im Besitz illegaler Waffen und hat Beiträge in frauenverachtenden Incel-Foren verfasst. Ein Psychogramm über Misstrauen, Gewaltfantasien und die Macht von Online-Communities.