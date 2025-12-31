Ein Dorf schweigt

Schweigen, ein entlegenes Dorf im November, getränkt in Regen, Jauche und den Geruch des Todes. Der Matrose kehrt nach Jahrzehnten in seine Heimat zurück. Ein toter Vater, eine stillgelegte Ziegelei. Wege, die in den Wald führen. Ein Fotograf, ein Gasthof und eine verschworene Gemeinde, geeint im Willen zum Vergessen. Ein Fluch liegt über dem Ort. Die Toten schweigen, und wenn die Lebenden anfangen zu sprechen, müssen sie sterben. Wer ist der Mörder? Der Matrose tastet sich in die Vergangenheit zurück und läuft Gefahr, das nächste Opfer zu werden.