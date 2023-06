Max Radestock, geboren in Rostock, aufgewachsen in Hessen, arbeitete nach dem Abschluss eines Schauspielstudiums im Jahr 2015 an verschiedenen Theatern. Seit 2019 studiert er Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Für den Verein Arbeit und Leben Thüringen e.V. realisierte er das interaktive Hörspiel „Unter Verdacht“ von Daniel Wild, und Anfang 2023 inszenierte er „Die Lage“ von Thomas Melle am neuen theater in Halle (Saale).