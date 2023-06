Hörspiel nach Gedichten von Johanna Charlotte Unzer

Zwei junge Frauen erleben ihre Gegenwart - die eine 1753, die andere 2023. “Öfters ist auf Erden, ein Wunder seiner Zeit zu werden, das Los der Mittelmäßigkeit” - so beschreibt es Johanna Charlotte Unzer (1725-1782) in ihrem Gedicht Der Nachruhm.

Die junge Frau stellt darin Überlegungen an, wie eine spätere Nachwelt auf ihre Zeit, ihr Leben und ihr Werk blicken könnte. Wie wankelmütig sind die Kriterien, die in einer bestimmten Epoche gesetzt werden und woran bemisst sich, wem Lob und wem Verachtung blüht? Wer wird in Erinnerung behalten, wer gerät in Vergessenheit? Nicht ohne Hoffnung blickt sie in eine weit entfernte Zukunft und malt sich die Freiheiten aus, die Frauen vielleicht in hundert, zweihundert Jahren vergönnt sein mögen.

In dieser weit entfernten Zukunft lebt Pia und bewältigt neben den Tücken des Alltags auch die schicksalhaften Einschnitte ihres Lebens. Obgleich ihr scheinbar zahllose Türen offenstehen, findet sie sich im Laufe der Zeit in Situationen wieder, welche ihr unbehaglich bekannt vorkommen. Das Ungesagte, und doch Erwartete beginnt sich wie ein Karussel zu drehen und Generationen von Frauen surren an ihr vorüber.