Ungefähre
Von Blablabor
Hörstücke aus der freien Szene
Podcast und Radio gehen auch zusammen. © Anastasiia Torianyk / IMAGO / Zoonar
Kurzstrecke 162
54:44 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück, das Podcast und Radio auf nie gehörte Weise unter einen Hut bringt.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Propane and Champagne
Von Norman Grotegut
Kunstpause
Von Fred Heinemann, Valie, Leonie
How Long Is Now
Von Annina Lehmann
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Ursendung
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54’40