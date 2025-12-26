Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 162

54:44 Minuten


Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück, das Podcast und Radio auf nie gehörte Weise unter einen Hut bringt.
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:

Ungefähre
Von Blablabor  

Propane and Champagne
Von Norman Grotegut  

Kunstpause
Von Fred Heinemann, Valie, Leonie 

How Long Is Now
Von Annina Lehmann  

Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.

Ursendung

Kurzstrecke 162
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025 
Länge: ca. 54’40

Empfehlungen
