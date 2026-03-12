Hörspiel: Testosteron – eine andere Realität

The Revolution Will Be Injected

54:16 Minuten
Camille O, Orlando de Boeykens, Tucké Royale (v.l.n.r.).
Welche Revolution kann mit Testosteronspritzen angezettelt werden? Camille O, Orlando de Boeykens, Tucké Royale (v.l.n.r.). © Dorothea Tuch
Von Tucké Royale, Orlando de Boeykens und Camille O (f.k.a. Hans Unstern) |
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• Pop-Hörspiel • Tucké Royale, Orlando de Boeykens und Camille O verhandeln in ihrer Text- und Soundmontage Liebe, Körper in Um- und Aufbruch, freundschaftliche Verbundenheit und gefährliches Wissen über die westliche Ordnung.
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"Hear my voice, here you are, hear me out
The day I quit being your tomboy
I was grateful you raised me as a feminist
Now be my rebel parent and preach my tranifest
Coming out as herosexual"
Die selbstbestimmte Injektion von Testosteron wirft eine ganze Reihe politischer Fragen auf. Sie vermag Konzepte von Geschlechtern in Theorie und Praxis tiefgreifend zu erschüttern, in neue Koordinatensysteme zu überführen und an gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu rütteln. Ein Hörspiel mit eigenen Texten und Songs der Autor:innen sowie Packungsbeilagen einschlägiger Arzneimittel. Außerdem mit Ausschnitten aus „Testosterone Files“ von Max Valerio Wolf, „Testo Junkie“ von Paul B. Preciado, „We both laughed in pleasure: The selected diaries of Lou Sullivan“ von Lou Sullivan sowie „Stone Butch Blues“ und „Transgender Warriors“ von Leslie Feinberg.
Gekürt zum Hörspiel des Monats Mai 2020.

Schwerpunkt: Perfectly Queer

The Revolution Will Be Injected
Von Tucké Royale, Orlando de Boeykens und Camille O (f.k.a. Hans Unstern)
Regie und Komposition: Tucké Royale, Orlando de Boeykens und Camille O
Künstlerische Mitarbeit: Yayla Höpfl
Ton und Technik: Martin Eichberg und Christoph Richter
Ton der Liveaufnahmen: Volker Greve und Jaike Stambach
Im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 51’26 / 55’33 (Onlinefassung)
Eine Wiederholung vom 14.05.2020

Orlando de Boeykens,  geboren in Detroit, USA, ist ein international gefragter Tubist. Er studierte an der University of Wisconsin-Madison und an der Yale School of Music. Seit 1990 lebt er in Deutschland und spielte u.a. mit Howard Johnson's Gravity, Carla Bley, Giora Feidman, Robbie Williams, Tiroler Festspiele, 17 Hippies, Dedication Orchestera (London), der NDR Big Band und auf Festivals in ganz Europa. De Boeykens war Solotubist beim neuen Sinfonieorchester Berlin und spielte bei Bremer Shakespeare Company's „Circus Quantenschaum“ mit. Seit 2012 ist er u.a. mit „The Great Hans Unstern Swindle“ unterwegs. Neben seinen aktuellen Engagements arbeitet er als Coach und Dozent für Blechblasinstrumente.

Tucké Royale, geboren in Quedlinburg, lebt in Berlin und arbeitet als Autor, Regisseur, Musiker und Schauspieler. Royale studierte Judaistik an der FU Berlin und Puppenspielkunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Seine Theaterstücke und -inszenierungen „Tucké Royale“, „Ich beiße mir auf die Zunge und frühstücke den Belag, den meine Rabeneltern mir hinterließen“ und „Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet“ wurden international gezeigt. Er drehte den Dokumentarfilm „Stonewall Uckermark“. Sein erster Spielfilm „Neubau“ gewann 2020 den 41. Max-Ophüls-Preis.

Camille O (f.k.a. Hans Unstern) komponiert, macht Musik, schreibt Texte und Noten für Theater, Performance, Hörspiel und baut Instrumente. Veröffentlicht sind die Alben „Kratz Dich Raus“ (2010), „The Great Hans Unstern Swindle“ (2013), „Boiband – The Year I Broke My Voice“ (2017) und „DIVEN“ (2020) sowie der Gedichtband „Hanky Panky Know How“ (2012). 

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