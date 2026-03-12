Hörspiel: Testosteron – eine andere Realität

Orlando de Boeykens, geboren in Detroit, USA, ist ein international gefragter Tubist. Er studierte an der University of Wisconsin-Madison und an der Yale School of Music. Seit 1990 lebt er in Deutschland und spielte u.a. mit Howard Johnson's Gravity, Carla Bley, Giora Feidman, Robbie Williams, Tiroler Festspiele, 17 Hippies, Dedication Orchestera (London), der NDR Big Band und auf Festivals in ganz Europa. De Boeykens war Solotubist beim neuen Sinfonieorchester Berlin und spielte bei Bremer Shakespeare Company's „Circus Quantenschaum“ mit. Seit 2012 ist er u.a. mit „The Great Hans Unstern Swindle“ unterwegs. Neben seinen aktuellen Engagements arbeitet er als Coach und Dozent für Blechblasinstrumente.