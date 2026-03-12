Hörspiel: Testosteron – eine andere Realität

Schwerpunkt: Perfectly Queer
The Revolution Will Be Injected
Von Tucké Royale, Orlando de Boeykens und Camille O (f.k.a. Hans Unstern)
Regie und Komposition: Tucké Royale, Orlando de Boeykens und Camille O
Künstlerische Mitarbeit: Yayla Höpfl
Ton und Technik: Martin Eichberg und Christoph Richter
Ton der Liveaufnahmen: Volker Greve und Jaike Stambach
Im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 51’26 / 55’33 (Onlinefassung)
Eine Wiederholung vom 14.05.2020
The Revolution Will Be Injected
The day I quit being your tomboy
I was grateful you raised me as a feminist
Now be my rebel parent and preach my tranifest
Coming out as herosexual"
Schwerpunkt: Perfectly Queer
Orlando de Boeykens, geboren in Detroit, USA, ist ein international gefragter Tubist. Er studierte an der University of Wisconsin-Madison und an der Yale School of Music. Seit 1990 lebt er in Deutschland und spielte u.a. mit Howard Johnson's Gravity, Carla Bley, Giora Feidman, Robbie Williams, Tiroler Festspiele, 17 Hippies, Dedication Orchestera (London), der NDR Big Band und auf Festivals in ganz Europa. De Boeykens war Solotubist beim neuen Sinfonieorchester Berlin und spielte bei Bremer Shakespeare Company's „Circus Quantenschaum“ mit. Seit 2012 ist er u.a. mit „The Great Hans Unstern Swindle“ unterwegs. Neben seinen aktuellen Engagements arbeitet er als Coach und Dozent für Blechblasinstrumente.
Tucké Royale, geboren in Quedlinburg, lebt in Berlin und arbeitet als Autor, Regisseur, Musiker und Schauspieler. Royale studierte Judaistik an der FU Berlin und Puppenspielkunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Seine Theaterstücke und -inszenierungen „Tucké Royale“, „Ich beiße mir auf die Zunge und frühstücke den Belag, den meine Rabeneltern mir hinterließen“ und „Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet“ wurden international gezeigt. Er drehte den Dokumentarfilm „Stonewall Uckermark“. Sein erster Spielfilm „Neubau“ gewann 2020 den 41. Max-Ophüls-Preis.
Camille O (f.k.a. Hans Unstern) komponiert, macht Musik, schreibt Texte und Noten für Theater, Performance, Hörspiel und baut Instrumente. Veröffentlicht sind die Alben „Kratz Dich Raus“ (2010), „The Great Hans Unstern Swindle“ (2013), „Boiband – The Year I Broke My Voice“ (2017) und „DIVEN“ (2020) sowie der Gedichtband „Hanky Panky Know How“ (2012).