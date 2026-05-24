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Nach dem Roman von Michael Kumpfmüller
Bearbeitung: der Autor
Regie: Leonhard Koppelmann
Mit: Christian Redl, Traute Hoess, Michael Rotschopf, Götz Schubert, Lena Stolze, Judith Engel, Udo Schenk, Hans Peter Hallwachs, Burghart Klaußner, Maximilian von Pufendorf, Tonio Arango, Meike Droste, Marian Funk, Shelly Kupferberg, Martin Brauer, Simon Böer, Michael Evers, Thomas Schmidt, Christian Gaul
Ton und Technik: Bernd Friebel, Susanne Beyer
Regieassistenz: Paul Frick
Deutschlandradio Kultur 2009
Länge: 78'02
Eine Wiederholung vom 31.05.2009
Teil 2 am 25. Mai, 18.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
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Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, wurde mit Romanen wie „Hampels Fluchten“ (2000), ausgezeichnet mit dem Alfred-Döblin-Preis, und „Die Herrlichkeit des Lebens“ (2011) bekannt, in denen er historische Stoffe literarisch verarbeitet.