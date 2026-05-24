Michael Kumpfmüller

Nachricht an alle (1/2)

79:00 Minuten
Ein Mann steht mit einem unbeschriebenen Sandwich-Board vor einem repräsentativen Gebäude mit Säulen.
Private Tragödie und Staatskrise: Innenminister Selden ringt um Worte © David Zaitz / Getty Images
Von Michael Kumpfmüller |
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• Gesellschaftsdrama • Ein Minister, eine SMS, ein Land im Aufruhr: Minister Selden gibt Pressekonferenzen, während Autos brennen und Protest in Terror umschlägt. Politik wird zunehmend zur Bühnenshow. Aber zählen Worte auch noch, wenn Gewalt spricht?
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Michael Kumpfmüllers Hörspiel „Nachricht an alle“ verbindet private Tragödie und Staatskrise: Innenminister Selden verliert seine Tochter bei einem Flugzeugabsturz und muss zugleich ein Land führen, in dem Vorstädte brennen und Straßenschlachten toben. Während Blogger und Aktivist:innen dokumentieren, radikalisieren, vermitteln, wird Politik immer mehr zum Schauspiel, in dem Sprache zerstörerisch eingesetzt wird. Ein Attentat, sinkende Umfragen, kein Ausweg: Wie geht es weiter, wenn Verständigung zerbricht?
Zu Teil 2 des Hörspiels: Nachricht an alle (2/2)
Die Schauspieler Götz Schubert und Judith Engel (v.lks.)
Die Schauspieler Götz Schubert und Judith Engel (v.lks.)© Deutschlandradio - Philip Glaser

Nachricht an alle (1/2)
Nach dem Roman von Michael Kumpfmüller

Bearbeitung: der Autor
Regie: Leonhard Koppelmann
Mit: Christian Redl, Traute Hoess, Michael Rotschopf, Götz Schubert, Lena Stolze, Judith Engel, Udo Schenk, Hans Peter Hallwachs, Burghart Klaußner, Maximilian von Pufendorf, Tonio Arango, Meike Droste, Marian Funk, Shelly Kupferberg, Martin Brauer, Simon Böer, Michael Evers, Thomas Schmidt, Christian Gaul
Ton und Technik: Bernd Friebel, Susanne Beyer
Regieassistenz: Paul Frick
Deutschlandradio Kultur 2009
Länge: 78'02
Eine Wiederholung vom 31.05.2009

Teil 2 am 25. Mai, 18.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, wurde mit Romanen wie „Hampels Fluchten“ (2000), ausgezeichnet mit dem Alfred-Döblin-Preis, und „Die Herrlichkeit des Lebens“ (2011) bekannt, in denen er historische Stoffe literarisch verarbeitet.

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