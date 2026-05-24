Michael Kumpfmüller

Michael Kumpfmüllers Hörspiel „Nachricht an alle“ verbindet private Tragödie und Staatskrise: Innenminister Selden verliert seine Tochter bei einem Flugzeugabsturz und muss zugleich ein Land führen, in dem Vorstädte brennen und Straßenschlachten toben. Während Blogger und Aktivist:innen dokumentieren, radikalisieren, vermitteln, wird Politik immer mehr zum Schauspiel, in dem Sprache zerstörerisch eingesetzt wird. Ein Attentat, sinkende Umfragen, kein Ausweg: Wie geht es weiter, wenn Verständigung zerbricht?