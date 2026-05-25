Michael Kumpfmüller

Teil zwei von Michael Kumpfmüllers Hörspiel „Nachricht an alle“ führt ein Land im Alarmmodus vor. Innenminister Selden gerät wegen einer Affäre mit der jungen Journalistin Hanna unter politischen Beschuss, während Ehefrau Britta die Fassade stabilisiert. Parallel radikalisiert sich eine Gruppe in der Protestbewegung, es kommt zu einer erschütternden Selbstverbrennung. Als Selden am Meer angegriffen wird, kippt die Lage erneut: Was ist noch echt, was nur Inszenierung? Am Ende bleibt nur das Weiter-so.