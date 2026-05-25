Michael Kumpfmüller

Nachricht an alle (2/2)

78:00 Minuten
Ein Mann steht mit einem unbeschriebenen Sandwich-Board vor einem repräsentativen Gebäude mit Säulen.
Zwischen Staatskrise, Terrorangst und gereizter Öffentlichkeit: ein Innenminister, der die Form zu wahren sucht © David Zaitz / Getty Images
Von Michael Kumpfmüller |
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• Gesellschaftsdrama • Staatskrise, Terrorangst, Kameras: Innenminister Selden taumelt zwischen Macht und Begehren. Eine Affäre wird zum Skandal, Protest kippt in Gewalt, ein persönlicher Schicksalsschlag darf dann nicht auch noch eine Rolle spielen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Teil zwei von Michael Kumpfmüllers Hörspiel „Nachricht an alle“ führt ein Land im Alarmmodus vor. Innenminister Selden gerät wegen einer Affäre mit der jungen Journalistin Hanna unter politischen Beschuss, während Ehefrau Britta die Fassade stabilisiert. Parallel radikalisiert sich eine Gruppe in der Protestbewegung, es kommt zu einer erschütternden Selbstverbrennung. Als Selden am Meer angegriffen wird, kippt die Lage erneut: Was ist noch echt, was nur Inszenierung? Am Ende bleibt nur das Weiter-so.
Zu Teil 1 des Hörspiels: Nachricht an alle (1/2)

Nachricht an alle (2/2)
Nach dem Roman von Michael Kumpfmüller

Bearbeitung: der Autor
Regie: Leonhard Koppelmann
Mit: Christian Redl, Traute Hoess, Michael Rotschopf, Götz Schubert, Lena Stolze, Judith Engel, Udo Schenk, Hans Peter Hallwachs, Burghart Klaußner, Maximilian von Pufendorf, Tonio Arango, Meike Droste, Marian Funk, Shelly Kupferberg, Martin Brauer, Simon Böer, Michael Evers, Thomas Schmidt, Philipp Weggler, Steffen Klewar, Iris Minich, Robert Frank, Sebastian Becker, Nadja Schulz-Berlinghoff, Thaddäus Meilinger, Peter von Strombeck
Ton und Technik: Bernd Friebel, Susanne Beyer
Regieassistenz: Paul Frick
Deutschlandradio Kultur 2009
Länge: 77'11
Eine Wiederholung vom 01.06.2009

Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, wurde mit Romanen wie „Hampels Fluchten“ (2000), ausgezeichnet mit dem Alfred-Döblin-Preis, und „Die Herrlichkeit des Lebens“ (2011) bekannt, in denen er historische Stoffe literarisch verarbeitet.

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