Literatur letal
Von Carla Spies und Thomas Doktor
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Mit: Martin Leutgeb, Andreas Schlager, Michael Rotschopf, Susana Fernandes Genebra, Tonio Arango, Chris Pichler, Gottfried Breitfuß, Ernst Konarek, Achim Hall, Sabine Gronau, Michael Speer, Michael Kopeinig, Florian von Manteuffel
Musik: The Wild Riders (Frank Merfort, Marc Harrison, Michael Rotschopf)
Ton und Technik: Kristiana Schneggenburger, Claudia Peycke
Regieassistenz: Frank Merfort
Deutschlandradio Kultur 2007
Länge: 54'29
„Literatur letal“
Bücher töten nicht - oder etwa doch? © Garry Gay / Getty Images
Mord im Literaturbetrieb
54:33 Minuten
Ein Verleger ertrinkt in einer Pfütze. Das war Mord, glaubt die Witwe: Im Literaturbetrieb ballen sich Eitelkeiten und Todfeindschaften. Oder war es ein Mord zum Buch?
Am Morgen nach der großen Eröffnungsparty des Klagenfurter Literaturwettbewerbs ist Winfried Brachfeld tot. Seine Witwe glaubt nicht an einen Unfall: „Der wichtigste Verleger Deutschlands in einer Pfütze auf dem Boden eines Bootes ertrunken, wie ein Kleinkind?“ Pop-Detektiv Viktor Berger, legendärer Ermittler in der Welt des Musikbiz, übernimmt den Auftrag. Rein zufällig ist er selbst auf der Party gewesen und hatte die Leiche gefunden.
Literatur letal
Carla Spies, geboren 1969 in Gevelsberg, und Thomas Doktor, geboren 1967 in Siegburg, leben als freie Hörfunkautoren und -regisseure in Berlin.