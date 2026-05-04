„Literatur letal“

Am Morgen nach der großen Eröffnungsparty des Klagenfurter Literaturwettbewerbs ist Winfried Brachfeld tot. Seine Witwe glaubt nicht an einen Unfall: „Der wichtigste Verleger Deutschlands in einer Pfütze auf dem Boden eines Bootes ertrunken, wie ein Kleinkind?“ Pop-Detektiv Viktor Berger, legendärer Ermittler in der Welt des Musikbiz, übernimmt den Auftrag. Rein zufällig ist er selbst auf der Party gewesen und hatte die Leiche gefunden.