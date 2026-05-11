Unschuld
Von Wolfgang Zander
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Mit: Marian Funk, Janusz Kocaj, Philipp Weggler, Kristina Pauls, Franziska Troegner, Stefan Gossler, Lisa Adler, Stefanie Hoster, Fritz Hammer
Komposition: Michael Rodach
Ton und Technik: Martin Eichberg, Hermann Leppich
Regieassistenz: Susanne Franzmeyer
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio Kultur 2009
Länge: 53'39
Eine Wiederholung vom 31.08.2009
„Unschuld“
Nur mal eben kurz eine Bank überfallen? © Enzo Barni / 500 px / Getty Images
Ein Bankraub gerät außer Kontrolle
54:34 Minuten
„Wir wollen niemanden killen. Wir wollen kein Blut vergießen.“ Drei Jungs, kurz vorm Abi, der Traum von Tokio oder L.A. – und ein paar Waffen. Ein schneller, sauberer Bankraub soll es werden. Aber dann fallen Schüsse.
Mike ist 18, als er mit Andy und Matze die Bank überfällt. Einmal nach Tokio mit Freundin Manu. Diesen Wunsch will er sich erfüllen, das ist alles. Andy würde lieber nach L.A. Und auch Matze braucht Geld. Für den Banküberfall gibt es klare Absprachen und alles scheint unter Kontrolle. Doch dann geschieht etwas, mit dem keiner gerechnet hat.
Unschuld
Wolfgang Zander, geboren 1956 in Aschersleben, studierte Theaterwissenschaft, Politikwissenschaft und Literatur. Er schreibt Theaterstücke und Hörspiele, zum Beispiel „Titanic Viperngrund“ (Deutschlandradio Kultur 2005).