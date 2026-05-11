„Unschuld“

Mike ist 18, als er mit Andy und Matze die Bank überfällt. Einmal nach Tokio mit Freundin Manu. Diesen Wunsch will er sich erfüllen, das ist alles. Andy würde lieber nach L.A. Und auch Matze braucht Geld. Für den Banküberfall gibt es klare Absprachen und alles scheint unter Kontrolle. Doch dann geschieht etwas, mit dem keiner gerechnet hat.