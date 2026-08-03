„Spritztour mit Leichenwagen“

Krimi-Komödie um einen skurrilen Psychiatrie-Patienten

50:50 Minuten
Ein Leichenwagen vor einem heruntergekommenen Betonbau.
Ist Lehrer Jungnickel ein Mörder? © Busà Photography / Getty Images
Von Holger Böhme |
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Krimi-Komödie in der Psychiatrie: Ist Karl-Heinz Jungnickel wirklich ein Mörder, wie er behauptet, als er in die Einrichtung eingeliefert wird? Drei skurrile Patienten gehen der Sache gemeinsam mit dem Neuzugang auf den Grund.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Weil der ehemalige Lehrer Karl-Heinz Jungnickel behauptet, ein Mörder zu sein, landet er in der Psychiatrie. Seine Geschichte will ihm jedoch auch dort keiner glauben. Joe, ein depressiver Polizist, der fernsehkranke Joachim, „Glotze“ genannt, und Eberhardt, ein ehemaliger Offizier, interessieren sich für den Neuzugang. Die Patienten entwickeln einen therapeutischen Spieltrieb, um gemeinsam mit Karl-Heinz die Wahrheit herauszufinden. Ein sächsisch-humorvoller Krimi mit grotesken Zügen.
"Spritztour mit Leichenwagen", Hermann Beyer, Martin Seifert, Herbert Fritsch (v.l)
"Spritztour mit Leichenwagen", Hermann Beyer, Martin Seifert, Herbert Fritsch (v.l)© Deutschlandradio

Spritztour mit Leichenwagen
Von Holger Böhme
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Mit: Hermann Beyer, Klaus Manchen, Herbert Fritsch, Martin Seifert, Hilmar Eichhorn, Susanne Sachsse, Ronald Kukulis und Lucas Eichberg
Komposition: Christian Ameis und Frank Merfort
Ton: Andreas Meinetsberger
DeutschlandRadio Berlin 2003
Länge: 49‘46
Eine Wiederholung vom 23.02.2004

Holger Böhme, 1965 in Dresden geboren, ist seit 2010 Autor und Regisseur für Hörspiel und Theater. Er schreibt Prosa, Theaterstücke und Hörspiele, zuletzt „Die Entgiftung des Mannes“ (MDR 2019) sowie „Steffi & Isa“ (MDR 2021–2024). Ausgezeichnet u.a. mit dem Robert-Geisendörfer-Preis (2017). Für Deutschlandradio entstand u.a. das Hörspiel „In einem Zug“ (RBB/Deutschlandfunk 2005).

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