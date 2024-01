Nur ein toter Gourmet

Beim Abendessen im Nobelrestaurant „Geiger“ kippt der Restaurantkritiker Lou Weinert in das Sterne-Gericht auf seinem Teller: Steinbutt im Safran-Sud. Obduktionsergebnis: Tod durch Vergiftung.

Kommissar Leipziger bekommt schnell heraus, dass es sich um ein Nervengift handelt, das aus der Zeit des Kalten Krieges stammt. Merkwürdig ist auch, dass Lou Weinert in seinen letzten Artikeln plötzlich alle Restaurants in Grund und Boden kritisierte – außer einem, das erst kürzlich eröffnet wurde. Was dessen ängstlicher Chefkoch, sein neugieriger Kellner und die beiden korsischen Besitzerinnen – die auch noch verschwunden sind – mit dem Mord zu tun haben, muss der Kommissar erst noch herausfinden.