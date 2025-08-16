Die Ästhetik des Widerstands (4/6)

Was geschieht, wenn vermeintlich antifaschistische Kräfte an ihren eigenen Widersprüchen scheitern? Wenn Grenzen sich vor Verzweifelten schließen und der „Schrei des Entsetzens“ systematisch erstickt wird? Die vierte Episode zeigt faschistische Kontinuitäten auf: wo Loyalität und Machterhalt mehr zählen als Menschlichkeit – und Schweigen zur Komplizenschaft wird. Doch inmitten der „Herrschaft des Todes“ entstehen Formen des Widerstands: Sprache wird zum letzten Eigentum im Exil, Ästhetik zum Werkzeug der Erkenntnis – nicht der Beruhigung.