Die Ästhetik des Widerstands (5/6)

Die fünfte Folge verbindet die persönliche Familiengeschichte des Protagonisten mit der Analyse des historischen Faschismus und seinen Kontinuitäten bis in die Gegenwart. Sie fragt nach der Rolle, die das Kapital dabei spielte und weiterhin spielt. Im Zentrum steht die Suche nach widerständigen Formen: in der Kunst, in der Architektur, im Alltag. Am Beispiel einer Berliner U-Bahnstation wird diskutiert, ob es so etwas wie eine „antifaschistische Ästhetik“ geben kann – oder ob jede Kunst letztlich offen ist für ihre Instrumentalisierung.