Die Ästhetik des Widerstands (3/6)

Die Episode setzt sich mit der Metapher des „Massakers“ auseinander, die als “tote Metapher” Freunde verschlingt. Während der Morgen sich als Falle entpuppt und persönliche Reflexionen über Bildung und die Literatur als absolute Notwendigkeit Raum finden, entfaltet sich die Vision eines bevorstehenden Massakers, das den Gedanken an Befreiung nicht zulässt.

Es ist eine Welt, in der wir von „Palästen“ sprechen, aber das Innere einer Perle meinen. In der Sätze zu früh oder zu spät kommen, und das Lesen zum Akt der Gastfreundschaft wird – einem Moment, in dem uns das Buch das Innerste zurückspiegelt.