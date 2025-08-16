Die Ästhetik des Widerstands (6/6)

Die letzte Folge der Hörspielreihe thematisiert die Beharrlichkeit der Hoffnung angesichts historischer und gegenwärtiger Katastrophen und konfrontiert mit drastischen Darstellungen von Gewalt und Leiden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der deutschen Nachkriegsgesellschaft und der verdrängten Kontinuität faschistischer Strukturen. Die Episode hinterfragt die westliche Rhetorik der Aufarbeitung – und deren strategische Instrumentalisierung.