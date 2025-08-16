Das Beispiel

Die Ästhetik des Widerstands (1/6)

21:22 Minuten
Die einzelnen Buchstaben des Schriftzugs "Die Ästhetik des Widerstands" in zunehmender Auflösung begriffen, so dass man sie nur noch erahnen kann
Ein Hörspiel über die Rolle von Kunst im politischen Widerstand. © Deutschlandfunk/Ira Ivanova
Von Fabian Saul |
Audio herunterladen
• Variationen zu Peter Weiss • “Das Beispiel” ist ein Auftakt – und ein Zweifel. Was ist die Rolle der Kunst und Literatur im Angesicht von Gewalt: Über Widerstand, Hoffnung und darüber, was Denken bewirken muss, wenn Handeln gefordert ist.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel
Dass Sprache nicht mehr ausreichen wird, um das Verhältnis von Körper und Welt zu ordnen: Fabian Sauls Hörspieladaption von Peter Weiss’ Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ erforscht die Grenze zwischen Kunstbetrachtung und politischem Kampf. Ausgehend vom Pergamonaltar und seiner Gigantomachie entsteht eine vielschichtige Reflexion über Widerstand, die Problematik moralischer Überlegenheit und Widerstand als materielle Konsequenz historischer Ungerechtigkeit.
Zwischen der Kritik an performativer Protestästhetik und der Suche nach konkreten, wirksamen Formen politischen Handelns entsteht ein Raum, in dem bestehende Ordnungen hinterfragt und neue Ausdrucksformen für politisches Bewusstsein erprobt werden.
Ein Hörspiel über die Momente, in denen eine „gewaltsame Veränderung bevorsteht“ – und über die Frage, wie Kunst helfen kann, das zu denken, was noch nicht da ist.

Ursendung

Die Ästhetik des Widerstands (1/6)
Das Beispiel

Von Fabian Saul
Nach dem Roman von Peter Weiss
Regie: Fabian Saul
Mit Beiträgen von: Ghayath Almadhoun, Asal Dardan, Tomer Dotan-Dreyfus, Theresia Enzensberger, Olga Grjasnowa, Alice Hasters, Sandra Hetzl, Moshtari Hilal, Enis Maci, Miedya Mahmod, Karosh Taha, Ralph Tharayil, Senthuran Varatharajah
Mit: Tanasgol Sabbagh und Fabian Saul
Musikerin: Franzi Aller (Bass)
Komposition: Fabian Saul
Ton und Technik: Jan Fraune und Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Swantje Reuter
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 20’35

Fabian Saul, geb. 1986, Schriftsteller, Komponist und Chefredakteur des Magazins Flaneur. Er veröffentlichte u.a. Die Trauer der Tangente (2024), komponiert unter dem Künstlernamen SAUL und wurde mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet.

Alle Folgen
Zur Startseite