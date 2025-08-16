Die Ästhetik des Widerstands (1/6)

Dass Sprache nicht mehr ausreichen wird, um das Verhältnis von Körper und Welt zu ordnen: Fabian Sauls Hörspieladaption von Peter Weiss’ Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ erforscht die Grenze zwischen Kunstbetrachtung und politischem Kampf. Ausgehend vom Pergamonaltar und seiner Gigantomachie entsteht eine vielschichtige Reflexion über Widerstand, die Problematik moralischer Überlegenheit und Widerstand als materielle Konsequenz historischer Ungerechtigkeit.

Zwischen der Kritik an performativer Protestästhetik und der Suche nach konkreten, wirksamen Formen politischen Handelns entsteht ein Raum, in dem bestehende Ordnungen hinterfragt und neue Ausdrucksformen für politisches Bewusstsein erprobt werden.

Ein Hörspiel über die Momente, in denen eine „gewaltsame Veränderung bevorsteht“ – und über die Frage, wie Kunst helfen kann, das zu denken, was noch nicht da ist.