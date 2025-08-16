Was tun, wenn die Welt um einen herum in Resignation versinkt? Kann sich ein Schriftsteller an seinen Schreibtisch zurückziehen – oder muss er hinaus in die Welt, um zu kämpfen?

In einer Zeit, in der Bildung längst zur Ware geworden ist und das Gymnasium als Sortiermaschine fungiert, prallen Ideale und Realität aufeinander. Zwischen alltäglichen Beobachtungen und politischen Fragen entfaltet sich ein Gespräch über die Macht des Wissens, die Rolle der Kunst – und die Unmöglichkeit, Schönheit und Grausamkeit in einem Gedanken zu halten.

Eine Folge über die Frage: Wie lässt sich Widerstand denken und dem Schweigen der Mehrheitsgesellschaft entgegentreten?

Die Ästhetik des Widerstands (2/6)

Die Schule



Von Fabian Saul

Nach dem Roman von Peter Weiss

Regie: Fabian Saul

Mit Beiträgen von: Ghayath Almadhoun, Asal Dardan, Tomer Dotan-Dreyfus, Theresia Enzensberger, Olga Grjasnowa, Alice Hasters, Sandra Hetzl, Moshtari Hilal, Enis Maci, Miedya Mahmod, Karosh Taha, Ralph Tharayil, Senthuran Varatharajah

Mit: Tanasgol Sabbagh und Fabian Saul

Musikerin: Franzi Aller (Bass)

Komposition: Fabian Saul

Ton und Technik: Jan Fraune und Eugenie Kleesattel

Regieassistenz: Swantje Reuter

Dramaturgie: Christine Grimm

Deutschlandfunk Kultur 2025

Länge: 19’04