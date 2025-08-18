Die letzte Instanz
Nach dem Roman von Elisabeth Herrmann
Bearbeitung und Regie: Andrea Getto
Mit: Martin Engler, Cathlen Gawlich, Michael Rotschopf, Susanne Wolff, Dieter Montag, Shorty Scheumann, Alexander Khuon, Ingeborg Medschinski, Matthias Walter, Martin Seifert, Maria Hartmann, Eva Maria Kurz, Anne Schirmacher, Mehmet Yilmaz, Fritz Hammer, Mario Klieschies, Barbara Becker
Komposition: Sabine Worthmann
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Eugenie Kleesattel
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012
Länge: 56'29
Eine Wiederholung vom 21.05.2012
Die letzte Instanz
Die letzte Instanz
Elisabeth Herrmann, geboren 1959 in Marburg/Lahn, lebt und arbeitet als Autorin in Berlin und schreibt neben Kriminalromanen auch Drehbücher und Hörspiele. „Die letzte Instanz“ erschien 2009 als dritter Roman in der Reihe der Vernau-Krimis, von denen einige auch verfilmt wurden. Der erste, „Das Kindermädchen“, erschien 2005 und wurde ebenfalls von Deutschlandradio als Hörspiel produziert. Für ihren Kriminalroman „Zeugin der Toten“ (2012) wurde Elisabeth Herrmann mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.
Den Krimi „Das Kindermädchen“, ein weiterer Joachim-Vernau-Fall von Elisabeth Herrmann, finden Sie hier.