Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes dritter Fall

Jähnicke geht baden
Von Eva Lia Reinegger
Regie: Stefanie Lazai
Mit: Milan Peschel, Cristin König, Theodor Holländer, Natalia Belitski, Reiner Schöne, Matthias Walter, Marie Gruber, Inka Löwendorf, Bernd Stempel, Robert Frank, Daniel Montoya
Ton: Jean Szymczak
Produktion: DKultur 2015
Länge: 46'14
Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt’s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin.