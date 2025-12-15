Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes dritter Fall

Jähnicke geht baden

48:03 Minuten
Milan Peschel trägt ein kariertes Sacko und schaut streng in die Kamera. Im Hintergrund ist das offene Meer zu sehen.
Privatdetektiv Jähnicke ermittelt auf See. © Elena Zaucke
Von Eva Lia Reinegger |
Bei einer Bootstour stößt Privatdetektiv Jähnicke auf ein Geisterschiff mit einem Toten und einem verängstigten Jungen. Vom Vater fehlt jede Spur – doch bald kommt mehr ans Licht als nur ein Vermisstenfall. Krimi-Hörspiel mit Milan Peschel
Bei einer Bootstour entdecken Privatdetektiv Jähnicke und seine Freundin, die Ärztin Dr. Chang, eine Yacht, die wie ein Geisterschiff auf dem See treibt. An Deck liegt ein toter Mann, der keine Papiere bei sich trägt. In der Kajüte finden sie den zehnjährigen Ben, der sich in einem Schrank versteckt hält. Der Junge erzählt, er sei mit seinem Papa unterwegs gewesen, als sich zwei Männer mit einem Motorboot näherten. Er sollte unter Deck bleiben, oben kam es zu einem Streit, Schüsse fielen. Simon Hader, Bens Papa, ist verschwunden, den toten Mann an Bord kennt der Junge nicht. Kommissar Dengler leitet die Ermittlungen ein. Jähnicke übernimmt die Betreuung des Jungen und erfährt interessante Details. 
Den vierten Fall „Jähnicke kehrt zurück“ präsentieren wir Ihnen in einer Ursendung am 21. Dezember 2025 um 18.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.

Jähnicke geht baden
Von Eva Lia Reinegger
Regie: Stefanie Lazai
Mit: Milan Peschel, Cristin König, Theodor Holländer, Natalia Belitski, Reiner Schöne, Matthias Walter, Marie Gruber, Inka Löwendorf, Bernd Stempel, Robert Frank, Daniel Montoya
Ton: Jean Szymczak
Produktion: DKultur 2015
Länge: 46'14

Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt’s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin. 

