Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes erster Fall

Der unter einem Tinnitus leidende Privatdetektiv Jähnicke stellt sich bei der HNO-Ärztin Dr. Chang vor. Nach anfänglicher Skepsis merkt Jähnicke schon bald, dass Changs Akupunktur-Techniken die lang ersehnte Ruhe im Ohr wieder herstellen. Doch als er zum zweiten Behandlungstermin erscheint, ist die Praxis geschlossen. Der ungeduldige Jähnicke macht die Ärztin trotzdem ausfindig und versteht warum: Dr. Changs Tochter Ji-Hyun, Cellistin am Stadttheater, ist Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Ein Jogger hat sie tot im Stadtpark gefunden. Da die Polizei Informationen zurückhält, bittet Dr. Chang ihren Patienten Jähnicke um eigene Ermittlungen. Der willigt umgehend ein und hat mit seinen guten Kontakten ins Kommissariat beste Chancen, den Fall aufzuklären. Als Gegenleistung wünscht sich Jähnicke nur eins: dass Frau Dr. Chang ihre Akupunktur-Nadeln nochmal auspackt und weiter gegen das Fiepen ankämpft.