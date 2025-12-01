Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes erster Fall

Jähnickes Ohr

52:43 Minuten
Portrait von Milan Peschel, der mit geballten Fäusten überzogen wütend in die Kamera schaut. Der Hintergrund ist dunkelblau.
Wenn die HNO-Ärztin nur gegen dieses Fiepen ankommt, dann kümmert sich Privatdetektiv Jähnicke auch darum, den Tod an ihrer Tochter aufzuklären. © Jens Koch
Von Eva Lia Reinegger |
Privatdetektiv Jähnicke findet bei HNO-Ärztin Dr. Chang nicht nur Erlösung von seinem Tinnitus, sondern, als deren Tochter tot aufgefunden wird, auch seinen ersten Fall. Krimi-Hörspiel mit Milan Peschel.
Der unter einem Tinnitus leidende Privatdetektiv Jähnicke stellt sich bei der HNO-Ärztin Dr. Chang vor. Nach anfänglicher Skepsis merkt Jähnicke schon bald, dass Changs Akupunktur-Techniken die lang ersehnte Ruhe im Ohr wieder herstellen. Doch als er zum zweiten Behandlungstermin erscheint, ist die Praxis geschlossen. Der ungeduldige Jähnicke macht die Ärztin trotzdem ausfindig und versteht warum: Dr. Changs Tochter Ji-Hyun, Cellistin am Stadttheater, ist Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Ein Jogger hat sie tot im Stadtpark gefunden. Da die Polizei Informationen zurückhält, bittet Dr. Chang ihren Patienten Jähnicke um eigene Ermittlungen. Der willigt umgehend ein und hat mit seinen guten Kontakten ins Kommissariat beste Chancen, den Fall aufzuklären. Als Gegenleistung wünscht sich Jähnicke nur eins: dass Frau Dr. Chang ihre Akupunktur-Nadeln nochmal auspackt und weiter gegen das Fiepen ankämpft. 

Alle weiteren Jähnicke-Krimis veröffentlichen wir in den kommenden Wochen:  

Jähnicke schmeckt's am 8. Dezember 2025 
Jähnicke geht baden am 15. Dezember 2025 
sowie in einer Ursendung: Jähnicke kehrt zurück am 21. Dezember 2025

Von Eva Lia Reinegger 
Regie: Stefanie Lazai 
Mit: Milan Peschel, Natalia Belitski, Jenny Schily, Martin Seifert, Nico Holonics, Katja Sieder, Matthias Walter, Marie Gruber, Wilfried Hochholdinger, Jasna Bauer, Wiebke Köplin, Ulf Schmitt, Michael Schumacher, Christoph Gawenda, Julia Brabandt, Sven Fricke 
Ton: Alexander Brennecke 
DKultur 2012 
Länge: 51'52

Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt‘s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin. 

