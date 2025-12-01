Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes erster Fall

Jähnickes Ohr
Von Eva Lia Reinegger
Regie: Stefanie Lazai
Mit: Milan Peschel, Natalia Belitski, Jenny Schily, Martin Seifert, Nico Holonics, Katja Sieder, Matthias Walter, Marie Gruber, Wilfried Hochholdinger, Jasna Bauer, Wiebke Köplin, Ulf Schmitt, Michael Schumacher, Christoph Gawenda, Julia Brabandt, Sven Fricke
Ton: Alexander Brennecke
DKultur 2012
Länge: 51'52
Alle weiteren Jähnicke-Krimis veröffentlichen wir in den kommenden Wochen:
Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt‘s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin.