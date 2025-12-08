Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes zweiter Fall

Jähnicke schmeckt‘s

51:34 Minuten
Milan Peschenl liegt zwischen den Blättern einer Topfpflanze, trägt ein weisses Hemd und eine schwarze Fliege und schaut schelmisch zur Seite.
Jähnicke geht in die Gastro. © Jens Koch
Von Eva Lia Reinegger |
Warum musste der Restauranttester Engler sterben? Jähnicke heuert undercover als Küchenhilfe im Sterne-Restaurant La Chevrette an und nimmt die Ermittlungen auf. Krimi-Hörspiel mit Milan Peschel.
Aus der Arzt-Patienten-Beziehung zwischen Privatdetektiv Jähnicke und der HNO-Spezialistin Dr. Chang hat sich mehr entwickelt, auch wenn beide noch nicht genau sagen wollen, was. Als sie auf Einladung eines ehemaligen Auftraggebers von Jähnicke im Nobel-Restaurant La Chevrette zu Abend essen, bricht am Nebentisch plötzlich ein Gast zusammen. Lag es am Dessert, das er eben noch gelöffelt hatte? 
Dr. Chang macht einen Luftröhrenschnitt, doch sie kann dem Mann nicht mehr helfen. Das Opfer ist Hartmut Engler, ein Restauranttester. Um an Insider-Informationen zu kommen, heuert Jähnicke undercover als Küchenhilfe im La Chevrette an. Unterdessen wirft seine Mitarbeiterin Eileen nochmal einen Blick auf das Videomaterial, das ein zufällig anwesendes Filmteam am Abend des Unfalls gedreht hat.  
Die Ermittlungen fördern allerhand Konkurrenzkampf unter Sterne-Köchen zutage und führen außerdem zu „Essen für alle“, einer sozialen Einrichtung, die kostenlose Mahlzeiten für Obdachlose anbietet. 
Zum ersten Fall der Krimi-Reihe: Jähnickes Ohr
Den dritten Fall „Jähnicke geht baden“ senden wir am 15. Dezember 2025 um 22.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
Und den vierten Fall „Jähnicke kehrt zurück“ präsentieren wir Ihnen in einer Ursendung am 21. Dezember 2025 um 18.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.

Von Eva Lia Reinegger 
Regie: Stefanie Lazai 
Mit: Milan Peschel, Cristin König, Natalia Belitski, Marie Gruber, Reiner Schöne, Matthias Walter, Nadja Schulz-Berlinghoff, Christian Gaul, Martin Engler, Robert Beyer, Anika Mauer, Maxim Mehmet, Ole Lagerpusch, Stefan Kaminski, Janusz Kocaj, Regine Zimmermann, Rosario Bona, Thomas Fränzel, Marina Behnke, Yannick Lazai
Ton: Bernd Friebel
Regieassistenz: Esther Schelander
DKultur 2013
Länge: 51‘30

Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt‘s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin.

