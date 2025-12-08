Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes zweiter Fall

Aus der Arzt-Patienten-Beziehung zwischen Privatdetektiv Jähnicke und der HNO-Spezialistin Dr. Chang hat sich mehr entwickelt, auch wenn beide noch nicht genau sagen wollen, was. Als sie auf Einladung eines ehemaligen Auftraggebers von Jähnicke im Nobel-Restaurant La Chevrette zu Abend essen, bricht am Nebentisch plötzlich ein Gast zusammen. Lag es am Dessert, das er eben noch gelöffelt hatte?