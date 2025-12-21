Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes vierter Fall

Jähnicke kehrt zurück

76:57 Minuten
Milan Peschel steht vor einer Backsteinmauer und schaut nach rechts oben.
Dieser Fall wirft Jähnicke jäh in seine eigene Vergangenheit zurück. © Jens Koch
Von Eva Lia Reinegger  |
Audio herunterladen
Der neue Fall konfrontiert ihn mit seiner eigenen Vergangenheit: Ein toter Obdachloser wird in einer Bankfiliale gefunden. Wer war der junge Mann? Krimi-Hörspiel mit Milan Peschel.
Nach langer Pause kehrt Privatdetektiv Jähnicke zurück: ins Hörspiel und in die eigene Vergangenheit. Denn sein neuester Fall konfrontiert ihn mit einem dunklen Kapitel seines Lebens. Im Vorraum einer Bankfiliale wird ein Obdachloser tot aufgefunden. Todesursache: Herzversagen, womöglich durch mehrere Stöße mit einem Elektroschocker, wie Jähnickes Neffe Mickey, inzwischen frischgebackener Polizist, ihm erklärt. Doch der Mann lebte noch nicht lange auf der Straße: zu gesunde Haut, kaum Gepäck dabei. Jähnicke weiß, wovon er spricht. Und er weiß auch, warum sein alter Kollege Dengler gerade ihn mit dem Fall betraut hat. Während er den Spuren des mysteriösen Toten folgt, sich in Unterkünften umhört und alte Kontakte bemüht, werden die Erinnerungen an seine eigene Obdachlosigkeit und seinen verschollenen Kumpel Andi wieder lebendig. Lebendiger als im lieb ist. Denn mit dem Umzug in die gemeinsame Wohnung mit Dr. Chang hat Jähnicke auch privat einiges um die Ohren.  
Zum ersten Fall der Krimi-Reihe: Jähnickes Ohr
Zum zweiten Fall der Krimi-Reihe: Jähnicke schmeckt's
Zum dritten Fall der Krimi-Reihe: Jähnicke geht baden

Jähnicke kehrt zurück
Von Eva Lia Reinegger 
Regie: Judith Lorentz 
Mit: Milan Peschel u.v.m. 
Besetzung: Kathi Bonjour 
Ton: Jean Szymczak 
Regieassistenz: Vanessa Gräfingholt 
Dramaturgie: Jakob Schumann 
Deutschlandfunk Kultur 2025 
Länge: 76'53

Eine Wiederholung vom 20.12.2025

Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt’s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin. 

