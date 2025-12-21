Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes vierter Fall

Jähnicke kehrt zurück
Von Eva Lia Reinegger
Regie: Judith Lorentz
Mit: Milan Peschel u.v.m.
Besetzung: Kathi Bonjour
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Vanessa Gräfingholt
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 76'53
Eine Wiederholung vom 20.12.2025
Eva Lia Reinegger arbeitet als Drehbuch- und Hörspielautorin, unter anderem für Audible, Sky und den WDR. Für Deutschlandradio entwickelte sie die Krimireihe um den Privatdetektiv Jähnicke. Bisher erschienen: „Jähnickes Ohr“ (2012), „Jähnicke schmeckt’s“ (2013), „Jähnicke geht baden“ (2015) und „Jähnicke kehrt zurück“ (2025). Ihr vom WDR produziertes Hörspiel „Immer dienstags“, eine Serie über eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Eva Lia Reinegger lebt in Berlin.