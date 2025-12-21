Krimi mit Milan Peschel: Jähnickes vierter Fall

Nach langer Pause kehrt Privatdetektiv Jähnicke zurück: ins Hörspiel und in die eigene Vergangenheit. Denn sein neuester Fall konfrontiert ihn mit einem dunklen Kapitel seines Lebens. Im Vorraum einer Bankfiliale wird ein Obdachloser tot aufgefunden. Todesursache: Herzversagen, womöglich durch mehrere Stöße mit einem Elektroschocker, wie Jähnickes Neffe Mickey, inzwischen frischgebackener Polizist, ihm erklärt. Doch der Mann lebte noch nicht lange auf der Straße: zu gesunde Haut, kaum Gepäck dabei. Jähnicke weiß, wovon er spricht. Und er weiß auch, warum sein alter Kollege Dengler gerade ihn mit dem Fall betraut hat. Während er den Spuren des mysteriösen Toten folgt, sich in Unterkünften umhört und alte Kontakte bemüht, werden die Erinnerungen an seine eigene Obdachlosigkeit und seinen verschollenen Kumpel Andi wieder lebendig. Lebendiger als im lieb ist. Denn mit dem Umzug in die gemeinsame Wohnung mit Dr. Chang hat Jähnicke auch privat einiges um die Ohren.