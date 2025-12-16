Wir fallen nicht
Von Dunja Arnaszus
Regie: die Autorin
Mit: Katrin Wichmann, Nina Kronjäger, Fiona Metscher, Mark Jackson, Jonas Baeck, Lilija Klee, Manuela Alphons, Martin Bross, Nicholas Slater, Ernst-August Schepmann, Volker Risch
Musik: Peta Devlin und Thomas Wenzel
Ton und Technik: Ernst Hartmann, Anna D'hein
Regieassistenz: Hanna Steger
Deutschlandfunk 2013
Länge: 49‘03
Eine Wiederholung von 29.10.2013
Hörspiel: Ein Leben als Trapezkünstlerin
Ein Leben als Trapezkünstlerin kann Schwindel verursachen. © David Madison / Getty Images
• Literatur • Solveig will Trapezartistin werden. Um diesen Traum zu erfüllen, besucht sie eine Zirkusschule in Bristol. Da sie bei ihrer Ankunft noch keine Wohnung hat, zieht sie im England der frühen 90er-Jahre in ein Hausprojekt für Obdachlose ein.
Während sie um Choreografien und die richtige Anzahl Klimmzüge für die Auftrittsreife ringt, entfaltet sich um sie herum ein Chaos aus Kunst und Körperlichkeit, aus Liebe und Nichtliebe, Geldnot und Versagensängsten: Lässt sie im entscheidenden Moment ihren Partner fallen? Ein Hörspiel, das das Unmögliche wagt und die halsbrecherische Artistik auf dem Trapez durch akribische Genauigkeit in der Sprache in das akustische Medium übersetzt: eine circensische Herausforderung.
Dunja Arnaszus, geboren 1970 in Göttingen ist eine deutsche Hörspielautorin, Schauspielerin, Dramaturgin und Dozentin.