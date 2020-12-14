Das Orakel spricht (5/7)

Die Freundin spricht

25:18 Minuten
Zeichnung von Liv Strömquist: Eine Figur mit rotem Umhang oder Kopftuch.
Das innere Kind weiß bestimmt, wo's lang gehen soll. Oder?!? © Liv Strömquist | Bearbeitung: Ingrid Wenzel
Nach der Graphic Novel von Liv Strömquist |
Audio herunterladen
Influencer-Psychologin Nicole rät, allen anstrengenden Leuten Grenzen zu setzen. Aber hat man dann irgendwann keine Freunde mehr? Und was ist, wenn das eigene innere Kind einfach ein Psycho ist? Erkenne dich selbst! Wir gehen rein.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovative Sound Art.... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Social Media Coaches predigen uns ständig Selbstoptimierung. Doch wofür optimieren wir uns eigentlich? Was wissen die selbsternannten Expert:innen vom guten Leben? Können uns ihre widersprüchlichen Tipps etwas über die großen Mysterien der Menschheit erzählen? Und warum packt uns manchmal das kalte Grausen, wenn wir nachts schlaflos durch den eigenen Feed scrollen?
Die schwedische Comic-Bestsellerautorin Liv Strömquist nimmt uns mit auf einen „deep dive“ in gesellschaftliche Abgründe und durch hoffnungsvolle Ideen am Beispiel unterschiedlicher „Influencer“, Tippgeberinnen und Gurus – von der Antike bis Instagram, von Popkultur bis Religion, von Astrologie bis Adorno, von Meghan Markle bis zum Orakel von Delphi. Dabei stößt sie auf grundsätzliche Missverständnisse im Herzen der Ratgeber-Kultur. Der einzige Weg da raus ist – wie so oft – der Weg mitten hindurch. Wir gehen rein.

Ursendung

Das Orakel spricht (5/7)
Die Freundin spricht
Nach der Graphic Novel von Liv Strömquist
Übersetzung aus dem Schwedischen: Katharina Erben
Bearbeitung und Regie: Nele Stuhler
Mit: Elsi Brödel, Frida Brödel, Lisa Hrdina, Torsten Föste, Franziska Kleinert, Ulrike Krumbiegel, Dirk von Lowtzow, Matthias Matschke, Anil Merickan, Bernd Moss, Hannah Müller, Frauke Poolman, Haino Rindler, Anna Schudt, Bernhard Schütz, Irina Sulaver, Nils Michael Weishaupt und Martin Wuttke
Besetzung: Jutta Kommnick
Musik: Nils Michael Weishaupt und Jan Kürschner
Abspannmusik: UNA RAY
Ton und Technik: Jan Fraune und Christoph Richter
Regieassistenz: Clara Nebel
Künstlerische Mitarbeit: Lisa Schettel
Dramaturgie: Johann Mittmann und Ingrid Wenzel Deutschlandfunk 2025
Länge: 25‘14

Auf Deutschlandfunk Kultur: Folgen 1–3 am 11. Dezember 2025 und Folgen 4–7 am 14. Dezember 2025
Auf Deutschlandfunk: Folgen 1–6 am 13. Dezember 2025
Im Podcast: Folge 1–7 ab 5. Dezember 2025

Liv Strömquist, geboren 1978 in Lund, Schweden, ist eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerinnen. Ihre Bücher befassen sich mit sozialen Fragen, die sie mit Referenzen von der Popkultur bis zur Antike humorvoll und überraschend erkundet.

Nele Stuhler, geboren 1989 in Neu Meteln und aufgewachsen in Berlin, ist Regisseurin und Autorin. Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Szenisches Schreiben in Graz. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: „Keine Ahnung - drei Vorlesungen über das Nicht-Wissen“.

Das Orakel spricht | Alle Folgen
Zur Startseite