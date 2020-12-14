Ursendung
Das Orakel spricht (4/7)
Die Banane spricht
Nach der Graphic Novel von Liv Strömquist
Übersetzung aus dem Schwedischen: Katharina Erben
Bearbeitung und Regie: Nele Stuhler
Mit: Elsi Brödel, Frida Brödel, Lisa Hrdina, Torsten Föste, Franziska Kleinert, Ulrike Krumbiegel, Dirk von Lowtzow, Matthias Matschke, Anil Merickan, Bernd Moss, Hannah Müller, Frauke Poolman, Haino Rindler, Anna Schudt, Bernhard Schütz, Irina Sulaver, Nils Michael Weishaupt und Martin Wuttke
Besetzung: Jutta Kommnick
Musik: Nils Michael Weishaupt und Jan Kürschner
Ton und Technik: Jan Fraune und Christoph Richter
Regieassistenz: Clara Nebel
Künstlerische Mitarbeit: Lisa Schettel
Dramaturgie: Johann Mittmann und Ingrid Wenzel Deutschlandfunk 2025
Länge: 21‘31
Auf Deutschlandfunk Kultur: Folgen 1–3 am 11. Dezember und Folgen 4–7 am 14. Dezember
Auf Deutschlandfunk: Folgen 1–6 am 13. Dezember
Im Podcast: Folge 1–7 ab 5. Dezember
Die Banane spricht
Ursendung
Liv Strömquist, geboren 1978 in Lund, Schweden, ist eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerinnen. Ihre Bücher befassen sich mit sozialen Fragen, die sie mit Referenzen von der Popkultur bis zur Antike humorvoll und überraschend erkundet.
Nele Stuhler, geboren 1989 in Neu Meteln und aufgewachsen in Berlin, ist Regisseurin und Autorin. Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Szenisches Schreiben in Graz. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: „Keine Ahnung - drei Vorlesungen über das Nicht-Wissen“.