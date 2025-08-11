Krimi-Hörspiel über NS-Zwangsarbeit und Raubkunst

Das Kindermädchen

54:33 Minuten
Ein Paar schwarzer ausgetretener Damenschuhe liegt auf einer Straße mit Laubblättern.
Wer war die alte Frau, die eines Tages vor der Villa der Zernikows auftauchte? © Sutthiwat Srikhrueadam / EyeEm
Nach dem Roman von Elisabeth Herrmann |
Anwalt Vernau gerät in einen Gewissenkonflikt, nachdem er vom Tod einer alten Frau erfährt. Kurz zuvor hatte sie seinen Schwiegervater um eine Unterschrift auf einem russischen Formular gebeten.
Der Anwalt Joachim Vernau ist ganz oben angekommen in der Berliner Gesellschaft. Er wird Sigrun Zernikow heiraten und sein Büro in einer Villa im Grunewald einrichten, in der Kanzlei des Schwiegervaters. Da taucht plötzlich eine alte Frau aus der Ukraine auf, die Utz von Zernikow, den Herrn des Hauses, sprechen will. Wenig später findet man ihre Leiche im Landwehrkanal. Wer war die Frau, die für ihre Freundin Natalia vom alten Zernikow Entschädigung wegen Zwangsarbeit forderte? Schon bald blickt Anwalt Vernau in ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte – das enger mit der Geschichte seiner zukünftigen Familie zusammenhängt als ihm lieb ist.

Das Kindermädchen
Nach dem Roman von Elisabeth Herrmann
Bearbeitung: Gabriele Neumann
Regie: Bärbel Jarchow-Frey
Mit: Martin Engler, Werner Rehm, Nadja Schulz-Berlinghoff, Cathlen Gawlich, Max von Pufendorf, Judica Albrecht, Valery Tscheplanowa, Udo Baumgartner, Margarita Breitkreiz, Jakob Adler
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Eugenie Kleesattel
DKultur 2007
Länge: 54'28
Eine Wiederholung vom 05.11.2007

Elisabeth Herrmann, geboren 1959 in Marburg/Lahn, lebt und arbeitet als Autorin in Berlin und schreibt neben Kriminalromanen auch Drehbücher und Hörspiele. „Das Kindermädchen“ war 2005 ihr erster Roman in der Reihe der Vernau-Krimis, von denen einige auch verfilmt wurden. 2007 folgte „Die siebte Stunde“, 2009 „Die letzte Instanz“, ebenfalls von Deutschlandradio als Kriminalhörspiel produziert (2012). Für ihren Kriminalroman „Zeugin der Toten“ (2012) wurde Elisabeth Herrmann mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet.

