„Rotes Gold"

Xavier Kieffers zweiter Fall

56:49 Minuten
Ein Stillleben, drapiert auf einem Tisch: Fische, Artischocken, Muscheln und Zitronen.
Xavier Kieffer ermittelt den Tod von Europas berühmtestem Sushi-Koch © Image Professionals GmbH / Getty Images
Nach dem Roman von Tom Hillenbrand |
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Kieffers zweiter Fall: Europas berühmtester Sushi-Koch stirbt nach einer Fischvergiftung. Sternekoch Xavier Kieffer entdeckt Widersprüche und taucht ein in die Welt der japanischen Küchenkunst.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Seit der Luxemburger Koch Xavier Kieffer mit Frankreichs berühmtester Gastro-Kritikerin liiert ist, wird er zu den exklusivsten Events eingeladen. Das edle Dinner beim Pariser Bürgermeister im Musée d‘Orsay endet allerdings schon nach der Vorspeise: Rynosuke Mifune, Europas berühmtester Sushi-Koch, fällt tot um. Die Diagnose: Fischvergiftung. Kieffer bezweifelt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Seine Ermittlungen führen ihn in eine Welt, in der es Fische gibt, die teurer sind als Gold und wertvoller als Menschenleben.

Rotes Gold
Von Tom Hillenbrand
Bearbeitung und Regie: Martin Engler
Mit: Michael Rotschopf, Nadja Schulz-Berlinghoff, Daniel Montoya, Jack Rath, Dieter Fischer, Gerd Wameling, Linda Olsansky, Martin Engler, Grace Yoon, Max Woithe, Matthias Brenner, Reiner Schöne
Komposition und Musik: Martin Engler
Ensemble: Sonar Quartett
Ton und Technik: Martin Eichberg, Philipp Adelmann
Regieassistenz: Anke Beims
Deutschlandradio Kultur 2015
Länge: 56'45
Eine Wiederholung vom 15.06.2015

Tom Hillenbrand, 1972 in Hamburg geboren, war Ressortleiter bei Spiegel-Online und ist Journalist und Autor. „Teufelsfrucht“ (2011) war sein erster von bislang acht kulinarischen Krimis. Zuletzt wurde er mit dem Radio-Bremen-Krimipreis (2018) und dem Deutschen Science-Fiction-Preis ausgezeichnet.

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