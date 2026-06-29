„Rotes Gold"

Seit der Luxemburger Koch Xavier Kieffer mit Frankreichs berühmtester Gastro-Kritikerin liiert ist, wird er zu den exklusivsten Events eingeladen. Das edle Dinner beim Pariser Bürgermeister im Musée d‘Orsay endet allerdings schon nach der Vorspeise: Rynosuke Mifune, Europas berühmtester Sushi-Koch, fällt tot um. Die Diagnose: Fischvergiftung. Kieffer bezweifelt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Seine Ermittlungen führen ihn in eine Welt, in der es Fische gibt, die teurer sind als Gold und wertvoller als Menschenleben.