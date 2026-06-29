Rotes Gold
Von Tom Hillenbrand
Bearbeitung und Regie: Martin Engler
Mit: Michael Rotschopf, Nadja Schulz-Berlinghoff, Daniel Montoya, Jack Rath, Dieter Fischer, Gerd Wameling, Linda Olsansky, Martin Engler, Grace Yoon, Max Woithe, Matthias Brenner, Reiner Schöne
Komposition und Musik: Martin Engler
Ensemble: Sonar Quartett
Ton und Technik: Martin Eichberg, Philipp Adelmann
Regieassistenz: Anke Beims
Deutschlandradio Kultur 2015
Länge: 56'45
Eine Wiederholung vom 15.06.2015
Xavier Kieffers zweiter Fall
Rotes Gold
Tom Hillenbrand, 1972 in Hamburg geboren, war Ressortleiter bei Spiegel-Online und ist Journalist und Autor. „Teufelsfrucht“ (2011) war sein erster von bislang acht kulinarischen Krimis. Zuletzt wurde er mit dem Radio-Bremen-Krimipreis (2018) und dem Deutschen Science-Fiction-Preis ausgezeichnet.