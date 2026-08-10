„Doppelte Abfindung“

Wie plant man einen perfekten Mord? Der Versicherungsvertreter Walter Huff kennt sich aus. Er empfiehlt eine gute Unfallversicherung für das Opfer und einen verlässlichen Komplizen für die Ausführung des Mordplanes. Beides kann er seiner Klientin Phyllis Nirdlinger bieten: Damit die Versicherung die doppelte Summe zahlt, muss ihr Mann nur aus einem Zug fallen. Zwar fährt Herbert Nirdlinger nicht gern mit der Bahn, doch auch dafür gibt es im Plan von Walter Huff eine Lösung. Bis sich herausstellt, dass er etwas ganz Wesentliches übersehen hat.