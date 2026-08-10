Doppelte Abfindung
Nach dem Roman von James M. Cain
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Sabine Hübner
Bearbeitung und Regie: Norbert Schaeffer
Mit: Andreas Grothgar, Naomi Krauss, Karina Plachetka, Manfred Zapatka, Andreas Erfurth, Fred Grätz, Gerd Grasse, Max Hopp, Shelly Kupferberg, Markus Meyer, Olaf Oelstrom, Katharina Zapatka
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Hermann Leppich
DeutschlandRadio Berlin 2002
Länge: 54‘24
Eine Wiederholung vom 20.01.2003
Krimi über einen skrupellosen Versicherungsvertreter
Doppelte Abfindung
James M. Cain ( (1892–1977) war ein amerikanischer Journalist und Autor von Romanen und Drehbüchern. Er gilt als einer der Wegbereiter des Roman noir. „The Postman Always Rings Twice“ (1934) ist sein bekanntestes Werk, das wie viele weitere den Weg auf die Leinwand fand. „Double Indemnity“ wurde 1944 von Billy Wilder verfilmt (dt.: „Frau ohne Gewissen“). 1970 wurde James M. Cain mit dem Grand Master Award der Mystery Writers of America ausgezeichnet.