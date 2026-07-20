    „Sakari lernt, durch Wände zu gehen“

    Kommissar Kimmo Joentaa ermittelt

    58:09 Minuten
    Ein skandinavischer See am Waldrand in der Dämmerung mit grünen Nordlichtern.
    In der finnischen Stadt Turku wird ein junger Mann in einem Brunnen von einem Polizisten erschossen © EyeEm / Mikko Pekkala
    Nach dem gleichnamigen Roman von Jan Costin Wagner |
    Audio herunterladen
    Ein Polizist im Einsatz erschießt einen jungen Mann. Im Nachhinein ist nicht einmal dem Schützen klar, wie es dazu kam. Auf der gemeinsamen Suche nach Antworten entdecken er und sein Kollege Kimmo Joentaa eine Familientragödie.
    Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKriminalhörspiel

    Podcast hören

    PodcastKrimi Hörspiel

    Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur

    Die ganze Welt des Krimis in einem Podcast: Von Agatha Christie bis Donna Leon und Kommissar... Mehr anzeigen

    Alle Podcasts anzeigen
    In der finnischen Stadt Turku wird die Polizei zum Marktplatz gerufen. Ein junger Mann verhält sich auffällig. Er hat sich entkleidet und ist mit einem Messer in den Brunnen gestiegen. Während des Einsatzes wird er von einem Polizisten erschossen.
    Anschließend kann sich niemand so richtig erklären, warum der Polizeieinsatz so enden musste. Insbesondere der Schütze selbst ist bestürzt und kann sein eigenes Handeln nicht verstehen. Auf der Suche nach Aufklärung versucht er, mehr über den jungen Mann, dem er das Leben genommen hat, zu erfahren. Hilfesuchend wendet er sich an seinen Freund und Kollegen Kimmo Joentaa. Dieser deckt Teile der Familiengeschichte des Toten auf und stößt dabei auf eine schicksalhafte Katastrophe, die nicht nur das Leben des jungen Mannes, sondern auch das zweier Familien tragisch und tiefgreifend verändert hat. 

    Sakari lernt, durch Wände zu gehen
    Nach dem Roman von Jan Costin Wagner
    Bearbeitung und Regie: Cordula Dickmeiß
    Mit: Florian Stetter, Tilda Jenkins, Harald Schrott, Rainer Sellien, Manuel Harder, Luise Wolfram, Maren Eggert, Andreas Pietschmann, Fanny Kempter, Jeremias Matschke, Lionel Jenkins, Julika Jenkins, Volker Wackermann, Christopher Heisler, Keno Lilie, Max Urlacher, Mirko Böttcher
    Komposition: Andreas Bick
    Ton und Technik: Andreas Stoffels und Philipp Adelmann
    Deutschlandfunk Kultur 2022
    Länge: 56'30
    Eine Wiederholung vom 29.08.2022

    Jan Costin Wagner, 1972 geboren, studierte Literaturwissenschaft und Geschichte. Er lebt als Schriftsteller und Musiker in der Nähe von Frankfurt. Seine Kriminalromane um den finnischen Ermittler Kimmo Joentaa wurden vielfach ausgezeichnet und in 14 Sprachen übersetzt. „Sakari lernt, durch Wände zu gehen“ (2017) ist der sechste Band dieser Reihe. Zuletzt erschien sein Kriminalroman „Eden“ (2025).

    Mehr Krimi-Hörspiele
    Zur Startseite