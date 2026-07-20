Sakari lernt, durch Wände zu gehen
Nach dem Roman von Jan Costin Wagner
Bearbeitung und Regie: Cordula Dickmeiß
Mit: Florian Stetter, Tilda Jenkins, Harald Schrott, Rainer Sellien, Manuel Harder, Luise Wolfram, Maren Eggert, Andreas Pietschmann, Fanny Kempter, Jeremias Matschke, Lionel Jenkins, Julika Jenkins, Volker Wackermann, Christopher Heisler, Keno Lilie, Max Urlacher, Mirko Böttcher
Komposition: Andreas Bick
Ton und Technik: Andreas Stoffels und Philipp Adelmann
Deutschlandfunk Kultur 2022
Länge: 56'30
Eine Wiederholung vom 29.08.2022
Kommissar Kimmo Joentaa ermittelt
Sakari lernt, durch Wände zu gehen
Jan Costin Wagner, 1972 geboren, studierte Literaturwissenschaft und Geschichte. Er lebt als Schriftsteller und Musiker in der Nähe von Frankfurt. Seine Kriminalromane um den finnischen Ermittler Kimmo Joentaa wurden vielfach ausgezeichnet und in 14 Sprachen übersetzt. „Sakari lernt, durch Wände zu gehen“ (2017) ist der sechste Band dieser Reihe. Zuletzt erschien sein Kriminalroman „Eden“ (2025).