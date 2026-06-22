„Teufelsfrucht“

Sternekoch Xavier Kieffer hat der Haute Cuisine abgeschworen und betreibt in der Luxemburger Unterstadt ein kleines Restaurant. Als ein renommierter Pariser Gastrokritiker im Lokal tot zusammenbricht, steht der Sternekoch unter Mordverdacht. Tage später verschwindet sein alter Lehrmeister. Kieffer beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Sie führen ihn bis nach Paris und Genf. Ein Krimi über gewissenlose Lebensmittelkonzerne, egomanische Fernsehköche und den Konkurrenzdruck der Gourmetszene