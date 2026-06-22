Teufelsfrucht
Nach dem Roman von Tom Hillenbrand
Bearbeitung und Regie: Martin Engler
Mit: Max Thommes, Dieter Fischer, Hans-Jochen Wagner, Nadja Schulz-Berlinghoff, Tilo Werner, Tony de Maeyer, Steve Karier, Linda Olsansky, Julie Schroell, Martin Engler, Karim Cherif, Stephan Witschi, Mohamed Achour
Komposition und Musik: Matthias Trippner
Ton: Jean-Boris Szymczak
Deutschlandradio Kultur 2013
Länge: 56'30
Eine Wiederholung vom 16.09.2013
„Teufelsfrucht“
Xavier Kieffer sucht seinen verschwunden Lehrmeister und findet eine geheimnisvolle Frucht © Massimo Ravera / Getty Images
Xavier Kieffers erster Fall
54:26 Minuten
Ein Pariser Star-Kritiker bricht tot im Restaurant von Xavier Kieffer zusammen. Der Sternekoch begibt sich selbst auf kulinarische Spurensuche und verstrickt sich in geheime Machenschaften der Lebensmittelindustrie.
Sternekoch Xavier Kieffer hat der Haute Cuisine abgeschworen und betreibt in der Luxemburger Unterstadt ein kleines Restaurant. Als ein renommierter Pariser Gastrokritiker im Lokal tot zusammenbricht, steht der Sternekoch unter Mordverdacht. Tage später verschwindet sein alter Lehrmeister. Kieffer beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Sie führen ihn bis nach Paris und Genf. Ein Krimi über gewissenlose Lebensmittelkonzerne, egomanische Fernsehköche und den Konkurrenzdruck der Gourmetszene
Teufelsfrucht
Tom Hillenbrand, 1972 in Hamburg geboren, war Ressortleiter bei Spiegel-Online und ist Journalist und Autor. „Teufelsfrucht“ (2011) war sein erster von bislang acht kulinarischen Krimis. Zuletzt wurde er mit dem Radio-Bremen-Krimipreis (2018) und dem Deutschen Science-Fiction-Preis ausgezeichnet.