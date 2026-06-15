Ursendung
Paradise City
Autorin und Regie Zoë Beck
Bearbeitung: Irene Schuck
Mit: Pia Amofa-Antwi, Sascha Özlem Soydan, Friederike Walke, Katja Bürkle, Anne Düe, Sebastian Urzendowsky, Meriam Abbas, Julika Jenkins, Carolina Vera, Damir Avdic, Asad Schwarz, Thomas Schmuckert, Barbara Becker
Besetzung: Jutta Kommnick
Komposition: Dirk Wilhelm
Ton und Technik: Lukas Wilke und Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Tatjana Petschl und Swantje Reuter
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘30
Wiederholung am 16. Juni 2026, 20:05 Uhr, Deutschlandfunk
SciFi-Krimi im Gesundheitssystem
Ursendung
Zoë Beck arbeitet als Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin und Regisseurin. Sie zählt zu den wichtigsten deutschen Krimiautor*innen, ausgezeichnet unter anderem mit dem Deutschen Krimipreis. „Paradise City“ ist ihre erste Hörspielproduktion bei Deutschlandfunk Kultur.