„Paradise City“

Liina, Rechercheurin bei einem der letzten nichtstaatlichen Nachrichtenportale, ist einer Vertuschungs-Aktion auf der Spur. Ihre Recherchen führen sie bis in Regierungskreise und zu ihrer Jugendfreundin Simona Arendt – heute Gesundheitsministerin. Sie hat die App „KOS“ entwickelt, die Patientinnen im ganzen Land auf bessere medizinische Versorgung hoffen lässt. Doch etwas scheint mit der staatlichen Wunderwaffe gegen den Krankenstand nicht zu stimmen …