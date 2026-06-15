„Paradise City“

SciFi-Krimi im Gesundheitssystem

55:33 Minuten
Ein menschliches Auge, umgeben von digitalen Datenüberlagerungen einer biometrischen Erfassung.
In der Zukunft spielt der Schutz von Patienten-Daten keine Rolle mehr © Paper Boat Creative / Getty Images
Von Zoë Beck |
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Ein Schakal zerfleischt eine Frau in der Uckermark. Die Journalistin, die den Fall bearbeitet, hält alles zunächst für eine Banalität. Doch dann gerät ihr Chef auf die Gleise einer U-Bahn und die Leiche der Toten verschwindet aus der Rechtsmedizin.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Liina, Rechercheurin bei einem der letzten nichtstaatlichen Nachrichtenportale, ist einer Vertuschungs-Aktion auf der Spur. Ihre Recherchen führen sie bis in Regierungskreise und zu ihrer Jugendfreundin Simona Arendt – heute Gesundheitsministerin. Sie hat die App „KOS“ entwickelt, die Patientinnen im ganzen Land auf bessere medizinische Versorgung hoffen lässt. Doch etwas scheint mit der staatlichen Wunderwaffe gegen den Krankenstand nicht zu stimmen … 

Ursendung

Paradise City
Autorin und Regie Zoë Beck
Bearbeitung: Irene Schuck
Mit: Pia Amofa-Antwi, Sascha Özlem Soydan, Friederike Walke, Katja Bürkle, Anne Düe, Sebastian Urzendowsky, Meriam Abbas, Julika Jenkins, Carolina Vera, Damir Avdic, Asad Schwarz, Thomas Schmuckert, Barbara Becker
Besetzung: Jutta Kommnick
Komposition: Dirk Wilhelm
Ton und Technik: Lukas Wilke und Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Tatjana Petschl und Swantje Reuter
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘30

Wiederholung am 16. Juni 2026, 20:05 Uhr, Deutschlandfunk

Zoë Beck arbeitet als Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin und Regisseurin. Sie zählt zu den wichtigsten deutschen Krimiautor*innen, ausgezeichnet unter anderem mit dem Deutschen Krimipreis. „Paradise City“ ist ihre erste Hörspielproduktion bei Deutschlandfunk Kultur. 

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