Klassiker von Vicki Baum

Dr. Otternschlag rettet dem zusammengebrochenen Kringelein das Leben. Geigern ist indes verzweifelt, da er mittellos ist und Grusinskaja nicht nach Wien folgen kann. Er entwendet Kringeleins Brieftasche mit dem Spielgewinn, bringt sie aber aus Reue heimlich zurück. Kringelein, durch die Grenzerfahrung völlig verwandelt, wagt den ultimativen Schritt: Er tritt seinem arroganten Chef Preising entgegen und rechnet endlich furchtlos mit dessen ausbeuterischem Gebaren ab.