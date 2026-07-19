Klassiker von Vicki Baum

Im allerletzten Moment tritt Baron von Geigern aus seinem Versteck und hält die Grusinskaja vom Suizid ab. Aus dem geplanten Diebstahl entwickelt sich eine unerwartete, leidenschaftliche Liebesnacht, die der Ballerina neuen Lebensmut schenkt. Geigern gesteht ihr seine dunkle Vergangenheit und verzichtet auf die Beute. Beflügelt und voller Energie reist die Diva am nächsten Morgen glücklich nach Wien ab, in der Hoffnung, dass er ihr folgen wird.