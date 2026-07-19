Klassiker von Vicki Baum

Nach dem Scheitern seiner Einbruchspläne übernimmt Geigern die Einführung Kringeleins ins pralle Leben. Er kleidet den kranken Buchhalter elegant ein und jagt mit ihm in rasantem Tempo über die Avus und im Flugzeug durch die Wolken. Kringelein spürt endlich, wonach er sich immer gesehnt hat. Gleichzeitig kämpft Preising um sein Lebenswerk. Mit einem eiskalten Bluff gelingt es ihm, die drohende Pleite abzuwenden und die Chemnitzer Geschäftspartner auszutricksen.