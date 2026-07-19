Klassiker von Vicki Baum

Menschen im Hotel (6/9)

23:13 Minuten
Illustration einer Hotelsituation in schwarz auf rotem Hintergrund.
Wie verhalten sich Menschen im Hotel? © imago / Gemini Collection
Nach dem Roman von Vicki Baum |
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Mit neuen Kleidern, rasanten Autofahrten und einem Rundflug lernt Kringelein die aufregenden Seiten Berlins kennen. Generaldirektor Preising triumphiert derweil mit einer faustdicken Lüge über seine Verhandlungspartner.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Nach dem Scheitern seiner Einbruchspläne übernimmt Geigern die Einführung Kringeleins ins pralle Leben. Er kleidet den kranken Buchhalter elegant ein und jagt mit ihm in rasantem Tempo über die Avus und im Flugzeug durch die Wolken. Kringelein spürt endlich, wonach er sich immer gesehnt hat. Gleichzeitig kämpft Preising um sein Lebenswerk. Mit einem eiskalten Bluff gelingt es ihm, die drohende Pleite abzuwenden und die Chemnitzer Geschäftspartner auszutricksen.

Menschen im Hotel (6/9)
Nach dem Roman von Vicki Baum

Bearbeitung: Holmar Attila Mück
Regie: Robert Matejka
Mit: Jutta Hoffmann, Otto Sander, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel, Jürgen Hentsch, Horst Niendorf, Sylvester Groth, Hans Teuscher, Peter Matić, Peter Schiff, Guntbert Warns, Anja Franke, Klaus Jepsen, Gerd Duwner, Jens Markgraf, Dorothea Hanke, Barbara Witte, Herbert von Boxberger, Gabriele Metzner, Siegfried Buschschlüter, Jean-François Condé, Norbert Göderitz, Hans Cybinski, Gerd Wameling, Jean Cuillerier
Ton und Technik: Hans Martin, Susanne Baltes und Christa Rabbel
Regieassistenz: Vera Hinz
RIAS Berlin 1988
Länge: 23'08

Vicki Baum (1888–1960), in Wien als Tochter jüdischer Eltern geboren, schrieb über 40 Erzählungen und Romane. „Menschen im Hotel“ erschien 1929 als Fortsetzungsgeschichte in der „Berliner Illustrierten“ und wurde 1931 zum ersten Mal verfilmt. Vicky Baum war die erfolgreichste deutschsprachige Autorin des 20. Jahrhunderts. Nach Publikationsverbot durch die Nazis emigrierte sie in die USA. Sie starb in Hollywood.

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