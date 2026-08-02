Klassiker von Vicki Baum

Kringelein zieht mit Geigern durch die Casinos, gewinnt am Roulettetisch ein Vermögen und trinkt Champagner im Überfluss. Doch die ungewohnte Aufregung ist zu viel für sein schwaches Herz – er bricht zusammen. Während der Buchhalter um sein Leben ringt, feiert sein Chef Preising seinen geschäftlichen Triumph. Er macht Flämmchen das Angebot, ihm als bezahlte Begleiterin nach England zu folgen.