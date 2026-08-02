Klassiker von Vicki Baum

Menschen im Hotel (7/9)
Nach dem Roman von Vicki Baum
Bearbeitung: Holmar Attila Mück
Regie: Robert Matejka
Mit: Jutta Hoffmann, Otto Sander, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel, Jürgen Hentsch, Horst Niendorf, Sylvester Groth, Hans Teuscher, Peter Matić, Peter Schiff, Guntbert Warns, Anja Franke, Klaus Jepsen, Gerd Duwner, Jens Markgraf, Dorothea Hanke, Barbara Witte, Herbert von Boxberger, Gabriele Metzner, Siegfried Buschschlüter, Jean-François Condé, Norbert Göderitz, Hans Cybinski, Gerd Wameling, Jean Cuillerier
Ton und Technik: Hans Martin, Susanne Baltes und Christa Rabbel
Regieassistenz: Vera Hinz
RIAS Berlin 1988
Länge: 27'17
Menschen im Hotel (7/9)
Menschen im Hotel (7/9)
Vicki Baum (1888 in Wien geboren, 1960 in Hollywood gestorben) war eine Erfolgsschriftstellerin der Weimarer Republik. Ihr Roman „Menschen im Hotel“ aus dem Jahr 1929 wurde zu einem internationalen Bestseller und später vielfach für Theater und Kino adaptiert.