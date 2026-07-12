Klassiker von Vicki Baum

Menschen im Hotel (1/9)

29:38 Minuten
Illustration einer Hotelsituation in schwarz auf grünlichem Hintergrund.
Wie verhalten sich Menschen im Hotel? © imago / Gemini Collection
Nach dem Roman von Vicki Baum |
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Berlin in den 20er-Jahren: Der todkranke Buchhalter Otto Kringelein will im Luxushotel noch einmal das Leben spüren. Vicki Baums Bestseller als packendes Hörspiel über Sehnsüchte, Glanz und Abgründe hinter Hoteltüren.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

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Im mondänen Berliner Grand Hotel kreuzen sich die Schicksale unterschiedlichster Menschen. Der todkranke Buchhalter Otto Kringelein will vor seinem nahen Ende das wahre Leben spüren. Er verlässt die Provinz, scheitert in der Hauptstadt aber zunächst an der elitären Zimmerbuchung. Schließlich findet er im kriegsversehrten Dr. Otternschlag einen hilfreichen Ratgeber. Derweil leidet die alternde Primaballerina Grusinskaja unter ihrem schwindenden Ruhm, während der Dieb Baron von Geigern bereits sein nächstes Opfer ins Visier nimmt.

Menschen im Hotel (1/9)
Nach dem Roman von Vicki Baum

Bearbeitung: Holmar Attila Mück
Regie: Robert Matejka
Mit: Jutta Hoffmann, Otto Sander, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel, Jürgen Hentsch, Horst Niendorf, Sylvester Groth, Hans Teuscher, Peter Matić, Peter Schiff, Guntbert Warns, Anja Franke, Klaus Jepsen, Gerd Duwner, Jens Markgraf, Dorothea Hanke, Barbara Witte, Herbert von Boxberger, Gabriele Metzner, Siegfried Buschschlüter, Jean-François Condé, Norbert Göderitz, Hans Cybinski, Gerd Wameling, Jean Cuillerier
Ton und Technik: Hans Martin, Susanne Baltes und Christa Rabbel
Regieassistenz: Vera Hinz
RIAS Berlin 1988
Länge: 28'39

Vicki Baum (1888 in Wien geboren, 1960 in Hollywood gestorben) war eine Erfolgsschriftstellerin der Weimarer Republik. Ihr Roman „Menschen im Hotel“ aus dem Jahr 1929 wurde zu einem internationalen Bestseller und später vielfach für Theater und Kino adaptiert. 

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