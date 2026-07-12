Klassiker von Vicki Baum

Im mondänen Berliner Grand Hotel kreuzen sich die Schicksale unterschiedlichster Menschen. Der todkranke Buchhalter Otto Kringelein will vor seinem nahen Ende das wahre Leben spüren. Er verlässt die Provinz, scheitert in der Hauptstadt aber zunächst an der elitären Zimmerbuchung. Schließlich findet er im kriegsversehrten Dr. Otternschlag einen hilfreichen Ratgeber. Derweil leidet die alternde Primaballerina Grusinskaja unter ihrem schwindenden Ruhm, während der Dieb Baron von Geigern bereits sein nächstes Opfer ins Visier nimmt.