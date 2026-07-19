Klassiker von Vicki Baum

Geigern verschafft sich ein wasserdichtes Alibi und klettert in halsbrecherischer Manier über die Fassade des Grand Hotels in das Zimmer der Grusinskaja. Bevor er den Schmuck der Ballerina stehen kann, kehrt sie völlig deprimiert vorzeitig aus dem Theater zurück. Die einst gefeierte Diva fühlt sich alt und vergessen. In ihrer Verzweiflung bereitet sie alles vor, um ihrem Leben mit einer Überdosis Veronal ein Ende zu setzen.