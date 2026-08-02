Klassiker von Vicki Baum

Menschen im Hotel (9/9)

30:56 Minuten
Illustration einer Hotelsituation in schwarz auf grünem Hintergrund.
Wie verhalten sich Menschen im Hotel? © imago / Gemini Collection
Nach dem Roman von Vicki Baum |
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Showdown: Preising erschlägt Baron Geigern im Affekt. Während er verhaftet wird, verlässt sein Untergebener Kringelein als König des Lebens mit Flämmchen das Grand Hotel, um seine restliche Zeit in vollen Zügen zu genießen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Die Schicksale im Hotel nehmen unvorhersehbare Wendungen: Geigern wird nachts beim Einbruch in Preisings Zimmer überrascht. Es kommt zum Kampf, bei dem Preising den charmanten Dieb erschlägt. Damit hat er sich die Zukunft verbaut – er wird von der Polizei abgeführt. Kringelein hingegen verlässt in Siegerlaune das Hotel. Mit Flämmchen an seiner Seite und dem Spielgewinn in der Tasche reist er ab, fest entschlossen, seine wenigen verbleibenden Tage als freier Mann in vollen Zügen auszukosten.

Menschen im Hotel (9/9)
Nach dem Roman von Vicki Baum

Bearbeitung: Holmar Attila Mück
Regie: Robert Matejka
Mit: Jutta Hoffmann, Otto Sander, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel, Jürgen Hentsch, Horst Niendorf, Sylvester Groth, Hans Teuscher, Peter Matić, Peter Schiff, Guntbert Warns, Anja Franke, Klaus Jepsen, Gerd Duwner, Jens Markgraf, Dorothea Hanke, Barbara Witte, Herbert von Boxberger, Gabriele Metzner, Siegfried Buschschlüter, Jean-François Condé, Norbert Göderitz, Hans Cybinski, Gerd Wameling, Jean Cuillerier
Ton und Technik: Hans Martin, Susanne Baltes und Christa Rabbel
Regieassistenz: Vera Hinz
RIAS Berlin 1988
Länge: 30'12

Vicki Baum (1888 in Wien geboren, 1960 in Hollywood gestorben) war eine Erfolgsschriftstellerin der Weimarer Republik. Ihr Roman „Menschen im Hotel“ aus dem Jahr 1929 wurde zu einem internationalen Bestseller und später vielfach für Theater und Kino adaptiert.

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