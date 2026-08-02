Klassiker von Vicki Baum

Die Schicksale im Hotel nehmen unvorhersehbare Wendungen: Geigern wird nachts beim Einbruch in Preisings Zimmer überrascht. Es kommt zum Kampf, bei dem Preising den charmanten Dieb erschlägt. Damit hat er sich die Zukunft verbaut – er wird von der Polizei abgeführt. Kringelein hingegen verlässt in Siegerlaune das Hotel. Mit Flämmchen an seiner Seite und dem Spielgewinn in der Tasche reist er ab, fest entschlossen, seine wenigen verbleibenden Tage als freier Mann in vollen Zügen auszukosten.