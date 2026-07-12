Klassiker von Vicki Baum

Kringelein taucht an der Seite von Dr. Otternschlag erstmals zögerlich in das ihm völlig fremde Berliner Nachtleben ein. Die Primaballerina Grusinskaja ist nach einem mäßigen Auftritt zutiefst verzweifelt und legt ihre wertvollen Perlen ab, die ihr anscheinend kein Glück mehr bringen. Genau auf diesen Schmuck hat es Baron von Geigern abgesehen. Unterdessen trifft Generaldirektor Preising, Kringeleins Chef, wegen einer wichtigen Firmenfusion im Hotel ein.