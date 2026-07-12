    Klassiker von Vicki Baum

    Menschen im Hotel (2/9)

    26:29 Minuten
    Illustration einer Hotelsituation in schwarz auf rötlichem Hintergrund.
    Wie verhalten sich Menschen im Hotel? © imago / Gemini Collection
    Nach dem Roman von Vicki Baum |
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    Der todkranke Kringelein bittet Dr. Otternschlag um Hilfe bei seiner Suche nach dem wahren Leben. Baron Geigern hat es indes auf die wertvollen Perlen der kriselnden Primaballerina Grusinskaja abgesehen.
    Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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    Kringelein taucht an der Seite von Dr. Otternschlag erstmals zögerlich in das ihm völlig fremde Berliner Nachtleben ein. Die Primaballerina Grusinskaja ist nach einem mäßigen Auftritt zutiefst verzweifelt und legt ihre wertvollen Perlen ab, die ihr anscheinend kein Glück mehr bringen. Genau auf diesen Schmuck hat es Baron von Geigern abgesehen. Unterdessen trifft Generaldirektor Preising, Kringeleins Chef, wegen einer wichtigen Firmenfusion im Hotel ein.

    Menschen im Hotel (2/9)
    Nach dem Roman von Vicki Bau

    Bearbeitung: Holmar Attila Mück
    Regie: Robert Matejka
    Mit: Jutta Hoffmann, Otto Sander, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel, Jürgen Hentsch, Horst Niendorf, Sylvester Groth, Hans Teuscher, Peter Matić, Peter Schiff, Guntbert Warns, Anja Franke, Klaus Jepsen, Gerd Duwner, Jens Markgraf, Dorothea Hanke, Barbara Witte, Herbert von Boxberger, Gabriele Metzner, Siegfried Buschschlüter, Jean-François Condé, Norbert Göderitz, Hans Cybinski, Gerd Wameling, Jean Cuillerier
    Ton und Technik: Hans Martin, Susanne Baltes und Christa Rabbel
    Regieassistenz: Vera Hinz
    RIAS Berlin 1988
    Länge: 26'25

    Vicki Baum (1888 in Wien geboren, 1960 in Hollywood gestorben) war eine Erfolgsschriftstellerin der Weimarer Republik. Ihr Roman „Menschen im Hotel“ aus dem Jahr 1929 wurde zu einem internationalen Bestseller und später vielfach für Theater und Kino adaptiert.

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