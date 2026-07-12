Klassiker von Vicki Baum

Generaldirektor Preising steht unter enormem geschäftlichen Druck und setzt auf Verstärkung durch die lebenslustige Schreibkraft Flämmchen. Kringelein nimmt seinen ganzen Mut zusammen, um seinem Chef die Meinung zu sagen, wie immer traut er sich dann aber doch nicht. Während Flämmchen mit ihrer fröhlichen Art Preising und Geigern becirct, bereitet Geigern akribisch den riskanten Diebstahl der begehrten Perlen der Ballerina Grusinskaja vor.