    Klassiker von Vicki Baum

    Menschen im Hotel (3/9)

    29:27 Minuten
    Illustration einer Hotelsituation in schwarz auf gelblichem Hintergrund.
    Wie verhalten sich Menschen im Hotel? © imago / Gemini Collection
    Nach dem Roman von Vicki Baum |
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    Generaldirektor Preising kämpft um seine Firma und engagiert die junge Stenotypistin Flämmchen Buchhalter Kringelein will seinem Chef endlich die Meinung sagen, scheitert jedoch an seiner ewigen Mutlosigkeit.
    Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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    Generaldirektor Preising steht unter enormem geschäftlichen Druck und setzt auf Verstärkung durch die lebenslustige Schreibkraft Flämmchen. Kringelein nimmt seinen ganzen Mut zusammen, um seinem Chef die Meinung zu sagen, wie immer traut er sich dann aber doch nicht. Während Flämmchen mit ihrer fröhlichen Art Preising und Geigern becirct, bereitet Geigern akribisch den riskanten Diebstahl der begehrten Perlen der Ballerina Grusinskaja vor. 

    Menschen im Hotel (3/9)
    Nach dem Roman von Vicki Baum

    Bearbeitung: Holmar Attila Mück
    Regie: Robert Matejka
    Mit: Jutta Hoffmann, Otto Sander, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel, Jürgen Hentsch, Horst Niendorf, Sylvester Groth, Hans Teuscher, Peter Matić, Peter Schiff, Guntbert Warns, Anja Franke, Klaus Jepsen, Gerd Duwner, Jens Markgraf, Dorothea Hanke, Barbara Witte, Herbert von Boxberger, Gabriele Metzner, Siegfried Buschschlüter, Jean-François Condé, Norbert Göderitz, Hans Cybinski, Gerd Wameling, Jean Cuillerier
    Ton und Technik: Hans Martin, Susanne Baltes und Christa Rabbel
    Regieassistenz: Vera Hinz
    RIAS Berlin 1988
    Länge: 29'23

    Vicki Baum (1888 in Wien geboren, 1960 in Hollywood gestorben) war eine Erfolgsschriftstellerin der Weimarer Republik. Ihr Roman „Menschen im Hotel“ aus dem Jahr 1929 wurde zu einem internationalen Bestseller und später vielfach für Theater und Kino adaptiert.

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