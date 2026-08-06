Hörspiel über das durchschnittliche Leben

„Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung. Das kann man nicht performen. Das muss man leben.“

Die Figur „Philipp Lahm“ leistet im durchschnittlichen Leben Überdurchschnittliches. Doch was ist das für eine Zeit, die auf künstlich erzeugte Dauererregungen mit Glücks-Magazinen und Saftschorlen reagiert? Das fragt sich auch ein Autor, der über die abendländische Dramatik, die sich „an der konfliktgeilen Dramaturgie toter Männer orientiert“, in die Krise gerät. Aber: Jede Zeit hat die Helden, die sie verdient!