Philipp Lahm
Hörspiel von Michel Decar
Regie: der Autor
Mit: Lukas Darnstädt, Olga Hohmann, Luis Krawen, Thea Rasche und Pirmin Sedlmeir
Ton: Alexander Brennecke
Deutschlandfunk Kultur 2018
Länge: 54’06
Eine Wiederholung vom 02.07.2018
Hörspiel über das durchschnittliche Leben
Ein Blick auf die „Generation Philipp Lahm“. © imago / Martin Hoffmann
Philipp Lahm
55:42 Minuten
• Satire • Was, wenn man stets das Vernünftige und Richtige tut? Wenn man in der Ära von Fahrradhelmen und Apfelsaftschorlen lebt und beinahe alles oki-doki findet? Ein Hörspiel über eine merkwürdige Generation.
„Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung. Das kann man nicht performen. Das muss man leben.“
Die Figur „Philipp Lahm“ leistet im durchschnittlichen Leben Überdurchschnittliches. Doch was ist das für eine Zeit, die auf künstlich erzeugte Dauererregungen mit Glücks-Magazinen und Saftschorlen reagiert? Das fragt sich auch ein Autor, der über die abendländische Dramatik, die sich „an der konfliktgeilen Dramaturgie toter Männer orientiert“, in die Krise gerät. Aber: Jede Zeit hat die Helden, die sie verdient!
Philipp Lahm
Michel Decar, 1987 geboren, ist Autor und Regisseur. Seine Stücke wurden im In- und Ausland inszeniert und vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kleist-Förderpreis. Zahlreiche Hörspiele für Deutschlandfunk Kultur, zuletzt: „Die Kobra von Kreuzberg“ (2022).